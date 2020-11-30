https://ria.ru/20201130/status-1586942265.html

В Кремле ответили на заявление Санду о выводе военных из Приднестровья

В Кремле ответили на заявление Санду о выводе военных из Приднестровья

Изменение статус-кво может привести к дестабилизации ситуации в Приднестровье, заявил Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T13:03

2020-11-30T13:03

2020-11-30T15:19

майя санду

дмитрий песков

молдавия

в мире

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Изменение статус-кво может привести к дестабилизации ситуации в Приднестровье, заявил Дмитрий Песков.Так представитель Кремля прокомментировал слова избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывести российских военных из региона."Россия выполняет очень важные функции, и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, конечно, может привести к серьезной дестабилизации. Мы рассчитываем, что это все будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений в этом плане", — отметил пресс-секретарь Владимира Путина.Песков также подчеркнул, что предложение о выводе миротворцев из Приднестровья Молдавия и Россия предварительно не обсуждали.Ранее, на первой после выборов пресс-конференции, Санду сообщила, что планирует обсудить с Москвой вопрос о выводе российских миротворцев из Приднестровья и вывозе оружия, которое они охраняют. По ее мнению, эту миссию следует трансформировать в гражданскую под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).Второй тур выборов главы республики состоялся 15 ноября. По данным Центральной избирательной комиссии, Майя Санду, кандидат от партии "Действие и солидарность", победила с 57,75% голосов. За Игоря Додона, выдвигавшегося на второй срок, проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация пройдет в 20-х числах декабря.Ситуация в ПриднестровьеПриднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной территорией.В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Они находятся на 15 стационарных постах и КПП, размещенных на ключевых участках.О том, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда необходимо вывести российских миротворцев, Санду ранее заявляла в интервью изданию "Европейская правда". Действующий глава республики назвал это серьезной ошибкой.Представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва расценивает слова избранного лидера Молдавии как подрыв процесса урегулирования в регионе. Дипломат напомнила, что присутствие оперативной группы российских войск в Приднестровье прежде всего "обеспечивает российский миротворческий контингент в составе совместных миротворческих сил".

https://ria.ru/20201130/sandu-1586940068.html

https://ria.ru/20201124/moldaviya-1585977581.html

https://ria.ru/20201127/dodon-1586557561.html

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майя санду, дмитрий песков, молдавия, в мире