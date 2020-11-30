В Кремле ответили на заявление Санду о выводе военных из Приднестровья
13:03 30.11.2020 (обновлено: 15:19 30.11.2020)
© Sputnik / Мирослав РотарьБлокпост российских миротворцев в Приднестровье
© Sputnik / Мирослав Ротарь
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Изменение статус-кво может привести к дестабилизации ситуации в Приднестровье, заявил Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал слова избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывести российских военных из региона.
"Россия выполняет очень важные функции, и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, конечно, может привести к серьезной дестабилизации. Мы рассчитываем, что это все будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений в этом плане", — отметил пресс-секретарь Владимира Путина.
Песков также подчеркнул, что предложение о выводе миротворцев из Приднестровья Молдавия и Россия предварительно не обсуждали.
"Диалог с Додоном (действующий президент Молдавии. — Прим. ред.) и сейчас продолжается, но он был гораздо более конструктивный в этом плане. Мы рассчитываем также, что этот конструктивизм будет продолжаться, что в этом плане будет определенная преемственность и что мы будем учитывать всевозможные негативные последствия каких-либо резких шагов", — добавил он.
Ранее, на первой после выборов пресс-конференции, Санду сообщила, что планирует обсудить с Москвой вопрос о выводе российских миротворцев из Приднестровья и вывозе оружия, которое они охраняют. По ее мнению, эту миссию следует трансформировать в гражданскую под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Второй тур выборов главы республики состоялся 15 ноября. По данным Центральной избирательной комиссии, Майя Санду, кандидат от партии "Действие и солидарность", победила с 57,75% голосов. За Игоря Додона, выдвигавшегося на второй срок, проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация пройдет в 20-х числах декабря.
Ситуация в Приднестровье
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной территорией.
В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Они находятся на 15 стационарных постах и КПП, размещенных на ключевых участках.
24 ноября, 08:00"Серьезная ошибка". Зачем Молдавии вывод российских миротворцев
О том, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда необходимо вывести российских миротворцев, Санду ранее заявляла в интервью изданию "Европейская правда". Действующий глава республики назвал это серьезной ошибкой.
Представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва расценивает слова избранного лидера Молдавии как подрыв процесса урегулирования в регионе. Дипломат напомнила, что присутствие оперативной группы российских войск в Приднестровье прежде всего "обеспечивает российский миротворческий контингент в составе совместных миротворческих сил".