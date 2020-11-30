Эксперт объяснил случаи заболевания COVID после вакцинации "Спутником V"
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра городской поликлиники №7 в Симферополе держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак"
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Есть около двух десятков случаев, когда люди заразились COVID-19 после вакцинации, но большинство из них не получили второй компонент вакцины и у них не успел выработаться иммунитет, заявил один из организаторов клинических испытаний вакцины "Спутник V", директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов.
"У нас есть всего порядка двух десятков случаев, когда люди заболели COVID-19, и это ассоциировано с вакциной, но говорить о том, что они были вакцинированы и заболели COVID-19, тоже некорректно, потому что если мы смотрим инкубационный период, большинство из этих людей не получили даже второго компонента вакцины, то есть они не успели получить полноценную выработку иммунитета",- сказал Тарасов в прямом эфире на портале стопкоронавирус.рф.
Он пояснил, что иммунитет после вакцинации вырабатывается на 42-й день, а человек мог заболеть, например, на второй день, поэтому вакцина просто не успела подействовать.
"У тех, у кого достоверно выработался иммунитет, у нас не зафиксировано случаев серьёзных заболеваний на текущий момент",- подчеркнул Тарасов.
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