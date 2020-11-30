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Эксперт объяснил случаи заболевания COVID после вакцинации "Спутником V"
Эксперт объяснил случаи заболевания COVID после вакцинации "Спутником V"
Есть около двух десятков случаев, когда люди заразились COVID-19 после вакцинации, но большинство из них не получили второй компонент вакцины и у них не успел... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:29
2020-11-30T12:29
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Есть около двух десятков случаев, когда люди заразились COVID-19 после вакцинации, но большинство из них не получили второй компонент вакцины и у них не успел выработаться иммунитет, заявил один из организаторов клинических испытаний вакцины "Спутник V", директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов.Он пояснил, что иммунитет после вакцинации вырабатывается на 42-й день, а человек мог заболеть, например, на второй день, поэтому вакцина просто не успела подействовать."У тех, у кого достоверно выработался иммунитет, у нас не зафиксировано случаев серьёзных заболеваний на текущий момент",- подчеркнул Тарасов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Эксперт объяснил случаи заболевания COVID после вакцинации "Спутником V"

12:29 30.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра городской поликлиники №7 в Симферополе держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак"
Медсестра городской поликлиники №7 в Симферополе держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Есть около двух десятков случаев, когда люди заразились COVID-19 после вакцинации, но большинство из них не получили второй компонент вакцины и у них не успел выработаться иммунитет, заявил один из организаторов клинических испытаний вакцины "Спутник V", директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов.
"У нас есть всего порядка двух десятков случаев, когда люди заболели COVID-19, и это ассоциировано с вакциной, но говорить о том, что они были вакцинированы и заболели COVID-19, тоже некорректно, потому что если мы смотрим инкубационный период, большинство из этих людей не получили даже второго компонента вакцины, то есть они не успели получить полноценную выработку иммунитета",- сказал Тарасов в прямом эфире на портале стопкоронавирус.рф.
Он пояснил, что иммунитет после вакцинации вырабатывается на 42-й день, а человек мог заболеть, например, на второй день, поэтому вакцина просто не успела подействовать.
"У тех, у кого достоверно выработался иммунитет, у нас не зафиксировано случаев серьёзных заболеваний на текущий момент",- подчеркнул Тарасов.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
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