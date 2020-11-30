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Эксперт объяснил случаи заболевания COVID после вакцинации "Спутником V"

Эксперт объяснил случаи заболевания COVID после вакцинации "Спутником V"

Есть около двух десятков случаев, когда люди заразились COVID-19 после вакцинации, но большинство из них не получили второй компонент вакцины и у них не успел... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:29

2020-11-30T12:29

2020-11-30T12:29

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Есть около двух десятков случаев, когда люди заразились COVID-19 после вакцинации, но большинство из них не получили второй компонент вакцины и у них не успел выработаться иммунитет, заявил один из организаторов клинических испытаний вакцины "Спутник V", директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов.Он пояснил, что иммунитет после вакцинации вырабатывается на 42-й день, а человек мог заболеть, например, на второй день, поэтому вакцина просто не успела подействовать."У тех, у кого достоверно выработался иммунитет, у нас не зафиксировано случаев серьёзных заболеваний на текущий момент",- подчеркнул Тарасов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество