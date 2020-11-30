https://ria.ru/20201130/sputnik-1586983375.html

Палестина обсуждает с Россией использование вакцины "Спутник V"

Палестина обсуждает с Россией использование вакцины "Спутник V"

Палестина обсуждает с РФ возможность использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T15:35

2020-11-30T15:35

2020-11-30T16:20

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

палестина

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Палестина обсуждает с РФ возможность использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.На онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня", дипломат отметил, что существуют механизмы сотрудничества, в том числе пути и способы получения российской вакцины. Нофаль сообщил, что ведет переговоры по этому вопросу уже достаточно долгое время."Мы сейчас смотрим вопросы, сколько Россия может предоставить нам (доз – ред.), и второе – какова будет цена. Мы говорили об этом и с послом Иордании, потому что и в Палестине, и в Иордании, может быть, будет совместное производство на третьем этапе", - добавил дипломат.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, палестина, в мире