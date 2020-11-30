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Палестина обсуждает с Россией использование вакцины "Спутник V"
Палестина обсуждает с Россией использование вакцины "Спутник V"
Палестина обсуждает с РФ возможность использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T15:35
2020-11-30T16:20
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
палестина
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Палестина обсуждает с РФ возможность использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.На онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня", дипломат отметил, что существуют механизмы сотрудничества, в том числе пути и способы получения российской вакцины. Нофаль сообщил, что ведет переговоры по этому вопросу уже достаточно долгое время."Мы сейчас смотрим вопросы, сколько Россия может предоставить нам (доз – ред.), и второе – какова будет цена. Мы говорили об этом и с послом Иордании, потому что и в Палестине, и в Иордании, может быть, будет совместное производство на третьем этапе", - добавил дипломат.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, палестина, в мире

Палестина обсуждает с Россией использование вакцины "Спутник V"

15:35 30.11.2020 (обновлено: 16:20 30.11.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Палестина обсуждает с РФ возможность использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.
На онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня", дипломат отметил, что существуют механизмы сотрудничества, в том числе пути и способы получения российской вакцины. Нофаль сообщил, что ведет переговоры по этому вопросу уже достаточно долгое время.
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19

"Мы пытаемся найти механизм, основанный на трех элементах. Первое –это программа поддержки менее развитых стран в виде предоставления вакцины, на втором этапе эти страны могут закупить часть вакцины и третий этап – эти страны могут сами производить эту вакцину на местах. Мы работаем с российскими друзьями в рамках этого видения", - отметил он.

"Мы сейчас смотрим вопросы, сколько Россия может предоставить нам (доз – ред.), и второе – какова будет цена. Мы говорили об этом и с послом Иордании, потому что и в Палестине, и в Иордании, может быть, будет совместное производство на третьем этапе", - добавил дипломат.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияПалестинаВ мире
 
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