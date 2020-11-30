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Путин проведет совещание по нефте- и газохимической отрасли 1 декабря
Путин проведет совещание по нефте- и газохимической отрасли 1 декабря
Президент РФ Владимир Путин посетит Тюменскую область 1 декабря, где проведет совещание по развитию нефте- и газохимической отрасли и посетит предприятие... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:05
2020-11-30T13:05
владимир якушев
дмитрий песков
владимир путин
тобольск
тюменская область
сибур холдинг
политика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетит Тюменскую область 1 декабря, где проведет совещание по развитию нефте- и газохимической отрасли и посетит предприятие Сибура, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Новый полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев также будет сопровождать президента РФ в ходе его визита.
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владимир якушев, дмитрий песков, владимир путин, тобольск, тюменская область, сибур холдинг, политика

Путин проведет совещание по нефте- и газохимической отрасли 1 декабря

13:05 30.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетит Тюменскую область 1 декабря, где проведет совещание по развитию нефте- и газохимической отрасли и посетит предприятие Сибура, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, да, завтра Владимир Путин будет находиться в Тобольске. Заниматься он будет вопросами нефтегазохимии, состоится большое совещание в режиме видеоконференции по стратегическому развитию нефте- и газохимической отрасли. Путин побывает на заводе "Запсибнефтехима", подразделения Сибур, холдинга. Будет разговор с (Александром – ред.) Моором, губернатором Тюменской области", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов подтвердить поездку Путина в Тобольск 1 декабря.
Новый полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев также будет сопровождать президента РФ в ходе его визита.
 
Владимир ЯкушевДмитрий ПесковВладимир ПутинТобольскТюменская областьСибур ХолдингПолитика
 
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