Путин проведет совещание по нефте- и газохимической отрасли 1 декабря

"Действительно, да, завтра Владимир Путин будет находиться в Тобольске. Заниматься он будет вопросами нефтегазохимии, состоится большое совещание в режиме видеоконференции по стратегическому развитию нефте- и газохимической отрасли. Путин побывает на заводе "Запсибнефтехима", подразделения Сибур, холдинга. Будет разговор с (Александром – ред.) Моором, губернатором Тюменской области", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов подтвердить поездку Путина в Тобольск 1 декабря.