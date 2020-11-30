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Путин проведет совещание по нефте- и газохимической отрасли 1 декабря
Путин проведет совещание по нефте- и газохимической отрасли 1 декабря
Президент РФ Владимир Путин посетит Тюменскую область 1 декабря, где проведет совещание по развитию нефте- и газохимической отрасли и посетит предприятие... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:05
2020-11-30T13:05
2020-11-30T13:05
владимир якушев
дмитрий песков
владимир путин
тобольск
тюменская область
сибур холдинг
политика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетит Тюменскую область 1 декабря, где проведет совещание по развитию нефте- и газохимической отрасли и посетит предприятие Сибура, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Новый полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев также будет сопровождать президента РФ в ходе его визита.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир якушев, дмитрий песков, владимир путин, тобольск, тюменская область, сибур холдинг, политика