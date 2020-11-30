Стало известно, какие смартфоны чаще всего покупают в России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПокупатели в магазине бытовой техники и электроники "М.Видео"
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. По итогам третьего квартала 2020 года, продажи смартфонов в России выросли на 5 процентов, а доля продаж гаджетов в Интернете — вдвое. Исследование провели в аналитической компании Counterpoint Technology Market Research.
В онлайне россияне чаще всего покупали смартфоны от Huawei — на смартфоны этой компании пришлось 27,8 процента продаж. На втором месте оказалась Xiaomi вместе со своими суббрендами, заняв 27 процентов, а на третьем — Samsung. Последний производитель оказался наиболее успешным в части дохода ото реализации трубок, а второе и третье место заняли Apple и Huawei.
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В третьем квартале 2020 года средняя цена смартфона, купленного в России, упала на 5 процентов и составила 17 000 рублей. В онлайне чаще всего покупали Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A31 и Apple iPhone 11. Лидерами офлайн-продаж стали Samsung Galaxy A51, Redmi Note 8T и Samsung Galaxy A31.
Аналитики считают, что китайские бренды укрепят позиции в нижнем и среднем ценовом сегменте, а флагманские модели от Apple и Samsung будут пользоваться у россиян еще большим спросом благодаря кредитам и программе трейд-ин.