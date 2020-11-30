https://ria.ru/20201130/smartfon-1586935845.html

Стало известно, какие смартфоны чаще всего покупают в России

Стало известно, какие смартфоны чаще всего покупают в России

По итогам третьего квартала 2020 года, продажи смартфонов в России выросли на 5 процентов, а доля продаж гаджетов в Интернете — вдвое. Исследование провели в... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:34

2020-11-30T12:34

2020-11-30T12:34

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. По итогам третьего квартала 2020 года, продажи смартфонов в России выросли на 5 процентов, а доля продаж гаджетов в Интернете — вдвое. Исследование провели в аналитической компании Counterpoint Technology Market Research.В онлайне россияне чаще всего покупали смартфоны от Huawei — на смартфоны этой компании пришлось 27,8 процента продаж. На втором месте оказалась Xiaomi вместе со своими суббрендами, заняв 27 процентов, а на третьем — Samsung. Последний производитель оказался наиболее успешным в части дохода ото реализации трубок, а второе и третье место заняли Apple и Huawei.В третьем квартале 2020 года средняя цена смартфона, купленного в России, упала на 5 процентов и составила 17 000 рублей. В онлайне чаще всего покупали Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A31 и Apple iPhone 11. Лидерами офлайн-продаж стали Samsung Galaxy A51, Redmi Note 8T и Samsung Galaxy A31.Аналитики считают, что китайские бренды укрепят позиции в нижнем и среднем ценовом сегменте, а флагманские модели от Apple и Samsung будут пользоваться у россиян еще большим спросом благодаря кредитам и программе трейд-ин.

https://ria.ru/20201110/smartfon-1583967933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, apple iphone, huawei technologies, apple, технологии