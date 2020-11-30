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Словарь Уэбстера назвал слово года
Словарь Уэбстера назвал слово года
Американский словарь английского языка Merriam-Webster, более известный как словарь Уэбстера, выбрал pandemic ("пандемия", "пандемический") словом 2020 года. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T09:45
2020-11-30T13:35
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Американский словарь английского языка Merriam-Webster, более известный как словарь Уэбстера, выбрал pandemic ("пандемия", "пандемический") словом 2020 года.Отмечается, что первый резкий рост поисковых запросов этого слова произошел 3 февраля, при этом чаще его стали искать еще 20 января, когда в США был зафиксирован первый случай заражения COVID-19.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 61 миллиона случаев заражения, свыше 1,4 миллиона человек скончались.В прошлом году словарь выбрал слово they ("они"). Как объяснил специальный редактор словаря Питер Соколовски, это связано с тем, что английскому не хватает нейтрального к полу местоимения единственного числа, соответствующего словам "все", "кто-то", "кто угодно". Кроме того, they используется в отношении человека, чья гендерная принадлежность небинарна.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новости культуры, коронавирус covid-19, воз, сша, в мире

Словарь Уэбстера назвал слово года

09:45 30.11.2020 (обновлено: 13:35 30.11.2020)
 
© AP Photo / Jenny KaneСлово "пандемия" в толковом словаре
Слово пандемия в толковом словаре - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© AP Photo / Jenny Kane
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Американский словарь английского языка Merriam-Webster, более известный как словарь Уэбстера, выбрал pandemic ("пандемия", "пандемический") словом 2020 года.

"Иногда одно слово определяет эпоху, и логично, что в этот исключительный — и исключительно трудный — год одно слово сразу вышло на первый план, когда мы анализировали данные, которые определяют, каким будет наше Слово года. Основываясь на статистическом анализе слов, которые очень часто ищут в нашем онлайн-словаре <...> Словом года Merriam-Webster в 2020 году является pandemic ("пандемия", "пандемический")", — говорится на сайте словаря.

Отмечается, что первый резкий рост поисковых запросов этого слова произошел 3 февраля, при этом чаще его стали искать еще 20 января, когда в США был зафиксирован первый случай заражения COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 61 миллиона случаев заражения, свыше 1,4 миллиона человек скончались.
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В прошлом году словарь выбрал слово they ("они"). Как объяснил специальный редактор словаря Питер Соколовски, это связано с тем, что английскому не хватает нейтрального к полу местоимения единственного числа, соответствующего словам "все", "кто-то", "кто угодно". Кроме того, they используется в отношении человека, чья гендерная принадлежность небинарна.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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