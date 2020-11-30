https://ria.ru/20201130/slovo-1586902653.html

Словарь Уэбстера назвал слово года

Словарь Уэбстера назвал слово года

Американский словарь английского языка Merriam-Webster, более известный как словарь Уэбстера, выбрал pandemic ("пандемия", "пандемический") словом 2020 года. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T09:45

2020-11-30T09:45

2020-11-30T13:35

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Американский словарь английского языка Merriam-Webster, более известный как словарь Уэбстера, выбрал pandemic ("пандемия", "пандемический") словом 2020 года.Отмечается, что первый резкий рост поисковых запросов этого слова произошел 3 февраля, при этом чаще его стали искать еще 20 января, когда в США был зафиксирован первый случай заражения COVID-19.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 61 миллиона случаев заражения, свыше 1,4 миллиона человек скончались.В прошлом году словарь выбрал слово they ("они"). Как объяснил специальный редактор словаря Питер Соколовски, это связано с тем, что английскому не хватает нейтрального к полу местоимения единственного числа, соответствующего словам "все", "кто-то", "кто угодно". Кроме того, they используется в отношении человека, чья гендерная принадлежность небинарна.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/kovid-1586895467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, коронавирус covid-19, воз, сша, в мире