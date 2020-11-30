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Голикова рассказала о проекте об установлении понятия сопровождения сирот
Голикова рассказала о проекте об установлении понятия сопровождения сирот
Разработан проект федерального закона об установлении понятия сопровождения в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:49
2020-11-30T14:49
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Разработан проект федерального закона об установлении понятия сопровождения в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по наделению организаций для них полномочиями по такому сопровождению, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Важной остается задача вторичной профилактики социального сиротства и развития системы сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день разработан, правда, находится еще на стадии межведомственного согласования, проект федерального закона, который предполагает (внесение - ред.) изменений в действующее законодательство, предусматривающих установление понятия сопровождения в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, и наделение организаций для детей-сирот полномочиями по такому сопровождению", - сказала Голикова на заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.При этом, добавила она, "надо понимать, что сопровождение подразумевает и консультативную, и психологическую, и педагогическую, и юридическую, и социальную помощь выпускникам детских домов и интернатов, а также опекунам и попечителям, принявшим на воспитание таких детей".
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татьяна голикова, общество

Голикова рассказала о проекте об установлении понятия сопровождения сирот

14:49 30.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Разработан проект федерального закона об установлении понятия сопровождения в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по наделению организаций для них полномочиями по такому сопровождению, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Важной остается задача вторичной профилактики социального сиротства и развития системы сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день разработан, правда, находится еще на стадии межведомственного согласования, проект федерального закона, который предполагает (внесение - ред.) изменений в действующее законодательство, предусматривающих установление понятия сопровождения в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, и наделение организаций для детей-сирот полномочиями по такому сопровождению", - сказала Голикова на заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
При этом, добавила она, "надо понимать, что сопровождение подразумевает и консультативную, и психологическую, и педагогическую, и юридическую, и социальную помощь выпускникам детских домов и интернатов, а также опекунам и попечителям, принявшим на воспитание таких детей".
Сдача ЕГЭ в Чите - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 14:40
Стартовал проект ОНФ для помощи сиротам с поступлением в вузы
 
Татьяна ГоликоваОбщество
 
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