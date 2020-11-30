https://ria.ru/20201130/siroty-1586972330.html

Голикова рассказала о проекте об установлении понятия сопровождения сирот

Голикова рассказала о проекте об установлении понятия сопровождения сирот

Разработан проект федерального закона об установлении понятия сопровождения в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:49

2020-11-30T14:49

2020-11-30T14:49

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Разработан проект федерального закона об установлении понятия сопровождения в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по наделению организаций для них полномочиями по такому сопровождению, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Важной остается задача вторичной профилактики социального сиротства и развития системы сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день разработан, правда, находится еще на стадии межведомственного согласования, проект федерального закона, который предполагает (внесение - ред.) изменений в действующее законодательство, предусматривающих установление понятия сопровождения в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, и наделение организаций для детей-сирот полномочиями по такому сопровождению", - сказала Голикова на заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.При этом, добавила она, "надо понимать, что сопровождение подразумевает и консультативную, и психологическую, и педагогическую, и юридическую, и социальную помощь выпускникам детских домов и интернатов, а также опекунам и попечителям, принявшим на воспитание таких детей".

https://na.ria.ru/20201118/siroty-1585179798.html

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татьяна голикова, общество