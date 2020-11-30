https://ria.ru/20201130/simptomy-1587010000.html

Мясников назвал наиболее опасные симптомы коронавируса

Мясников назвал наиболее опасные симптомы коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил наиболее опасные симптомы COVID-19, при которых необходима госпитализация. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T17:28

2020-11-30T17:28

2020-11-30T21:33

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил наиболее опасные симптомы COVID-19, при которых необходима госпитализация.Он подчеркнул, что в случае с коронавирусом врачи пытаются бороться с осложнениями, возникающими во время болезни."Но все равно мы лечим симптомы, а не саму болезнь. Если нет симптомов, что вы рветесь на эти больничные койки?" — сказал Мясников.По его словам, обращаться к врачу и требовать госпитализации следует только в случае, если держится температура выше 38 градусов."Если вы обезвожены, у вас провалились глаза, у вас сухой язык, кожа стоит, если у вас мало мочи, это говорит о том, что у вас проблема идет с потерей жидкости, с почками и так далее — тут, конечно, надо обращаться к врачу", — заявил Мясников.Самым важным симптомом, при котором необходима госпитализация, врач назвал раннюю одышку. Он отметил, что обычно при COVID-19 она появляется на седьмой-восьмой день. Однако проблемы с дыханием на первых порах служат тревожным признаком.

https://ria.ru/20201130/virusolog-1587003210.html

https://ria.ru/20201129/myasnikov-epidemiya-1586837301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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