https://ria.ru/20201130/simptomy-1587010000.html
Мясников назвал наиболее опасные симптомы коронавируса
Мясников назвал наиболее опасные симптомы коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил наиболее опасные симптомы COVID-19, при которых необходима госпитализация. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T17:28
2020-11-30T17:28
2020-11-30T21:33
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил наиболее опасные симптомы COVID-19, при которых необходима госпитализация.Он подчеркнул, что в случае с коронавирусом врачи пытаются бороться с осложнениями, возникающими во время болезни."Но все равно мы лечим симптомы, а не саму болезнь. Если нет симптомов, что вы рветесь на эти больничные койки?" — сказал Мясников.По его словам, обращаться к врачу и требовать госпитализации следует только в случае, если держится температура выше 38 градусов."Если вы обезвожены, у вас провалились глаза, у вас сухой язык, кожа стоит, если у вас мало мочи, это говорит о том, что у вас проблема идет с потерей жидкости, с почками и так далее — тут, конечно, надо обращаться к врачу", — заявил Мясников.Самым важным симптомом, при котором необходима госпитализация, врач назвал раннюю одышку. Он отметил, что обычно при COVID-19 она появляется на седьмой-восьмой день. Однако проблемы с дыханием на первых порах служат тревожным признаком.
https://ria.ru/20201130/virusolog-1587003210.html
https://ria.ru/20201129/myasnikov-epidemiya-1586837301.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1"
перечислил наиболее опасные симптомы COVID-19, при которых необходима госпитализация.
Он подчеркнул, что в случае с коронавирусом врачи пытаются бороться с осложнениями, возникающими во время болезни.
"Но все равно мы лечим симптомы, а не саму болезнь. Если нет симптомов, что вы рветесь на эти больничные койки?" — сказал Мясников.
По его словам, обращаться к врачу и требовать госпитализации следует только в случае, если держится температура выше 38 градусов.
"Если вы обезвожены, у вас провалились глаза, у вас сухой язык, кожа стоит, если у вас мало мочи, это говорит о том, что у вас проблема идет с потерей жидкости, с почками и так далее — тут, конечно, надо обращаться к врачу", — заявил Мясников.
Самым важным симптомом, при котором необходима госпитализация, врач назвал раннюю одышку. Он отметил, что обычно при COVID-19 она появляется на седьмой-восьмой день. Однако проблемы с дыханием на первых порах служат тревожным признаком.