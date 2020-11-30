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СМИ: Земан потребовал от контрразведки назвать имена "российских шпионов"
СМИ: Земан потребовал от контрразведки назвать имена "российских шпионов"
Чешский президент Милош Земан потребовал от руководства контрразведки - Службы безопасности и информации (СБИ) – имена якобы действующих в стране "российских... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T15:30
2020-11-30T15:30
россия
милош земан
чехия
в мире
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ПРАГА, 30 ноя – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан потребовал от руководства контрразведки - Службы безопасности и информации (СБИ) – имена якобы действующих в стране "российских шпионов" и детали их операций, сообщило Чешское радио со ссылкой на три высокопоставленных источника, посвященных в дело.Контрразведка Чехии уже много лет в ежегодных докладах заявляет, что наибольшая угроза безопасности якобы исходит от сотрудников российских и китайских спецслужб, работающих в основном "под дипломатическим прикрытием".Согласно источникам Чешского радио, Земан потребовал от СБИ сообщить, какие операции в стране проводят "российские спецслужбы", насколько это угрожает интересам Чехии, кто руководит этими операциями, какие конкретно сотрудники в них участвуют и как. Чешский президент также хотел бы знать, какие конкретно офицеры российских спецслужб действуют в стране, кто с ними сотрудничает, какую информацию передает и как организовано сотрудничество.Помимо этого, Земан заинтересован получить от СБИ подтверждения, что в Чехии российская организованная преступность якобы отмывает "грязные" деньги и это как-то связано с деятельностью "российских спецслужб" в стране. По данным Чешского радио, СБИ получила задание от Земана нынешней осенью, о нем знают правительство и парламентская комиссия по контролю за деятельностью СБИ, которая намерена рассмотреть вопрос о задании президента на одном из ближайших заседаний.Пресс-секретарь чешского президента Йиржи Овчачек заявил журналистам, что ничего не знает об этом задании главы республики. Как сообщил РИА Новости бывший министр по делам спецслужб в чешском правительстве Ярослав Башта, возможное задание от Земана вполне соответствует его президентскому мандату. "Глава страны имеет право на полноценную информацию, обосновывающую утверждения контрразведчиков", - сказал Башта.Ряд чешских экспертов по работе спецслужб усомнились, что СБИ может подготовить документ подобного содержания. "В случае передачи таких данных могли бы быть поставлены под угрозу множество людей и операций, это невозможно. Господина президента не должны интересовать имена", - заявил журналистам бывший руководитель гражданской разведки и экс-глава МВД Франтишек Бублан.В апреле чешские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах писали, что российский дипломат якобы ввез в Прагу яд рицин для убийства чешских муниципальных политиков, связанных с демонтажем памятника Коневу, установкой памятника власовцам и переименованием площади перед посольством РФ в площадь имени Бориса Немцова. В дальнейшем эта информация не подтвердилась. Тем не менее из Праги в начале июня были высланы два работника Россотрудничества, вскоре последовала ответная высылка из Москвы двух сотрудников Чешского культурного центра.Посольство России в Чехии опровергло сообщения о привезенном яде, назвав их "вопиющими и гнусными". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на очередную утку, а глава МИД Сергей Лавров обратил внимание на отсутствие доказательств того, что Москва пыталась кого-то отравить в Чехии. Земан тоже усомнился в достоверности информации о попытке отравления, а первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек признал, что у полиции и спецслужб, судя по всему, нет никаких доказательств. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными".Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов говорил РИА Новости, что российско-чешские отношения в последнее время существенно деградировали, и не по вине России. По его словам, создается впечатление, что Чехия не заинтересована в предметном разговоре и исправлении ситуации, вероятно, на мышление властей в Праге воздействуют факторы извне. Говоря о высылке двух представителей Россострудничества, "причем, как признается самими чехами, без претензий к ним", Титов отметил, что Москва не будет терпеть такой подход. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что высылка сотрудников не отвечает внутренней повестке Праги, отношения с Москвой целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии.
https://ria.ru/20201111/voyna-1584030338.html
https://ria.ru/20200607/1572592917.html
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россия, милош земан, чехия, в мире

СМИ: Земан потребовал от контрразведки назвать имена "российских шпионов"

15:30 30.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДействующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге
Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 30 ноя – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан потребовал от руководства контрразведки - Службы безопасности и информации (СБИ) – имена якобы действующих в стране "российских шпионов" и детали их операций, сообщило Чешское радио со ссылкой на три высокопоставленных источника, посвященных в дело.
Контрразведка Чехии уже много лет в ежегодных докладах заявляет, что наибольшая угроза безопасности якобы исходит от сотрудников российских и китайских спецслужб, работающих в основном "под дипломатическим прикрытием".
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Согласно источникам Чешского радио, Земан потребовал от СБИ сообщить, какие операции в стране проводят "российские спецслужбы", насколько это угрожает интересам Чехии, кто руководит этими операциями, какие конкретно сотрудники в них участвуют и как. Чешский президент также хотел бы знать, какие конкретно офицеры российских спецслужб действуют в стране, кто с ними сотрудничает, какую информацию передает и как организовано сотрудничество.
Помимо этого, Земан заинтересован получить от СБИ подтверждения, что в Чехии российская организованная преступность якобы отмывает "грязные" деньги и это как-то связано с деятельностью "российских спецслужб" в стране. По данным Чешского радио, СБИ получила задание от Земана нынешней осенью, о нем знают правительство и парламентская комиссия по контролю за деятельностью СБИ, которая намерена рассмотреть вопрос о задании президента на одном из ближайших заседаний.
Пресс-секретарь чешского президента Йиржи Овчачек заявил журналистам, что ничего не знает об этом задании главы республики. Как сообщил РИА Новости бывший министр по делам спецслужб в чешском правительстве Ярослав Башта, возможное задание от Земана вполне соответствует его президентскому мандату. "Глава страны имеет право на полноценную информацию, обосновывающую утверждения контрразведчиков", - сказал Башта.
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Ряд чешских экспертов по работе спецслужб усомнились, что СБИ может подготовить документ подобного содержания. "В случае передачи таких данных могли бы быть поставлены под угрозу множество людей и операций, это невозможно. Господина президента не должны интересовать имена", - заявил журналистам бывший руководитель гражданской разведки и экс-глава МВД Франтишек Бублан.
В апреле чешские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах писали, что российский дипломат якобы ввез в Прагу яд рицин для убийства чешских муниципальных политиков, связанных с демонтажем памятника Коневу, установкой памятника власовцам и переименованием площади перед посольством РФ в площадь имени Бориса Немцова. В дальнейшем эта информация не подтвердилась. Тем не менее из Праги в начале июня были высланы два работника Россотрудничества, вскоре последовала ответная высылка из Москвы двух сотрудников Чешского культурного центра.
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Посольство России в Чехии опровергло сообщения о привезенном яде, назвав их "вопиющими и гнусными". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на очередную утку, а глава МИД Сергей Лавров обратил внимание на отсутствие доказательств того, что Москва пыталась кого-то отравить в Чехии. Земан тоже усомнился в достоверности информации о попытке отравления, а первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек признал, что у полиции и спецслужб, судя по всему, нет никаких доказательств. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными".
Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов говорил РИА Новости, что российско-чешские отношения в последнее время существенно деградировали, и не по вине России. По его словам, создается впечатление, что Чехия не заинтересована в предметном разговоре и исправлении ситуации, вероятно, на мышление властей в Праге воздействуют факторы извне. Говоря о высылке двух представителей Россострудничества, "причем, как признается самими чехами, без претензий к ним", Титов отметил, что Москва не будет терпеть такой подход. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что высылка сотрудников не отвечает внутренней повестке Праги, отношения с Москвой целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии.
 
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