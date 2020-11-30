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В Пермском крае создадут селекционно-семеноводческий центр
В Пермском крае создадут селекционно-семеноводческий центр
Межведомственный совет при Минобрнауки РФ включил Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН в перечень из 15 научных организаций России, на базе... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T17:34
2020-11-30T17:34
дмитрий махонин
российская академия наук
пермский край
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ПЕРМЬ, 30 ноя – РИА Новости. Межведомственный совет при Минобрнауки РФ включил Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН в перечень из 15 научных организаций России, на базе которых будут созданы современные селекционно-семеноводческие центры, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Как пояснили в пресс-службе главы Пермского края, в центре будут создаваться новые селекционные формы, внедряться современные технологии, а также производиться семена качественно нового уровня. Ожидается, что на эти цели будут направлены 100 миллионов рублей из федерального бюджета."В результате внедрения технологий прогнозируется прирост урожайности зерновых, кормовых культур и картофеля в Пермском крае на 10-15%", - уточняется в сообщении.По данным пресс-службы губернатора, в этом году благодаря полученным Пермским научно-исследовательским институтом (НИИ) сельского хозяйства грантам в регионе уже были заготовлены 800 тонн качественных семян. По поручению губернатора Дмитрия Махонина к 2025 году планируется увеличить этот показатель вдвое, подчеркивают в ведомстве.В пресс-службе главы региона добавляют, что селекционно-семеноводческий центр будет создан на базе Пермского НИИ сельского хозяйства. К проекту планируется привлечь специалистов Пермского аграрно-технологического университета и Пермского национального исследовательского университета, а также партнеров из УралНИИСХоза (г. Екатеринбург) и Федерального научного центра Северо-востока (г. Киров)."В рамках программы центра планируется продолжить техническое оснащение НИИ сельского хозяйства, активизировать освоение залежных земель, достичь производства семян высших репродукций российской селекции в объеме не менее 2 тысяч тонн не только для нужд края, но и для близлежащих регионов", - отметили в пресс-службе губернатора.
https://ria.ru/20201112/okhotniki-1584333889.html
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дмитрий махонин, российская академия наук, пермский край

В Пермском крае создадут селекционно-семеноводческий центр

17:34 30.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка картофеля
Уборка картофеля - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПЕРМЬ, 30 ноя – РИА Новости. Межведомственный совет при Минобрнауки РФ включил Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН в перечень из 15 научных организаций России, на базе которых будут созданы современные селекционно-семеноводческие центры, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
Как пояснили в пресс-службе главы Пермского края, в центре будут создаваться новые селекционные формы, внедряться современные технологии, а также производиться семена качественно нового уровня. Ожидается, что на эти цели будут направлены 100 миллионов рублей из федерального бюджета.
"В результате внедрения технологий прогнозируется прирост урожайности зерновых, кормовых культур и картофеля в Пермском крае на 10-15%", - уточняется в сообщении.
По данным пресс-службы губернатора, в этом году благодаря полученным Пермским научно-исследовательским институтом (НИИ) сельского хозяйства грантам в регионе уже были заготовлены 800 тонн качественных семян. По поручению губернатора Дмитрия Махонина к 2025 году планируется увеличить этот показатель вдвое, подчеркивают в ведомстве.
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В пресс-службе главы региона добавляют, что селекционно-семеноводческий центр будет создан на базе Пермского НИИ сельского хозяйства. К проекту планируется привлечь специалистов Пермского аграрно-технологического университета и Пермского национального исследовательского университета, а также партнеров из УралНИИСХоза (г. Екатеринбург) и Федерального научного центра Северо-востока (г. Киров).
"В рамках программы центра планируется продолжить техническое оснащение НИИ сельского хозяйства, активизировать освоение залежных земель, достичь производства семян высших репродукций российской селекции в объеме не менее 2 тысяч тонн не только для нужд края, но и для близлежащих регионов", - отметили в пресс-службе губернатора.
 
Дмитрий МахонинРоссийская академия наукПермский край
 
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