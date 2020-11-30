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Посол Палестины заявил, что "сделка века" Трампа потерпела фиаско
Посол Палестины заявил, что "сделка века" Трампа потерпела фиаско
"Сделка века" по палестино-израильскому урегулированию уже похоронена, новая администрация США вернется к позиции создания двух государств, считает посол... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T16:36
2020-11-30T16:36
дональд трамп
джо байден
палестина
сша
израиль
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Сделка века" по палестино-израильскому урегулированию уже похоронена, новая администрация США вернется к позиции создания двух государств, считает посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль."Мы считаем, что "сделка века" уже окончательно похоронена. Согласно сигналам от новой администрации (Джо Байдена - ред.), она выразила свою готовность к решению (о создании) двух государств", - сказал Нофаль на онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня"."Мы считаем, что американская администрация вернется именно к этой позиции – позиции создания двух государств. "Сделка века" потерпела фиаско благодаря палестинскому сопротивлению", - заявил дипломат.По его словам, с приходом новой администрации США откроются новые перспективы для решения вопроса палестинско-израильского урегулирования.Президент США Дональд Трамп ранее представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством.В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима. Палестинцы и ряд стран "следку века" не приняли, так как она, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.Выборы президента США прошли 3 ноября. Демократ Джо Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.
https://ria.ru/20200521/1571769615.html
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дональд трамп, джо байден, палестина, сша, израиль, в мире

Посол Палестины заявил, что "сделка века" Трампа потерпела фиаско

16:36 30.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАбдельхафиз Нофаль во время пресс-конференции о ситуации в Палестине
Абдельхафиз Нофаль во время пресс-конференции о ситуации в Палестине - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Сделка века" по палестино-израильскому урегулированию уже похоронена, новая администрация США вернется к позиции создания двух государств, считает посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.
"Мы считаем, что "сделка века" уже окончательно похоронена. Согласно сигналам от новой администрации (Джо Байдена - ред.), она выразила свою готовность к решению (о создании) двух государств", - сказал Нофаль на онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
"Мы считаем, что американская администрация вернется именно к этой позиции – позиции создания двух государств. "Сделка века" потерпела фиаско благодаря палестинскому сопротивлению", - заявил дипломат.
По его словам, с приходом новой администрации США откроются новые перспективы для решения вопроса палестинско-израильского урегулирования.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.05.2020
21 мая, 10:44
Россия считает продвижение американской "сделки века" невозможным
Президент США Дональд Трамп ранее представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством.
В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима. Палестинцы и ряд стран "следку века" не приняли, так как она, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Демократ Джо Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.03.2020
3 марта, 01:44
Кадыров назвал "сделку века" преступлением против мусульманского мира
 
Дональд ТрампДжо БайденПалестинаСШАИзраильВ мире
 
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