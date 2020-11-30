https://ria.ru/20201130/sdelka-1586997654.html

Посол Палестины заявил, что "сделка века" Трампа потерпела фиаско

Посол Палестины заявил, что "сделка века" Трампа потерпела фиаско

"Сделка века" по палестино-израильскому урегулированию уже похоронена, новая администрация США вернется к позиции создания двух государств, считает посол... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T16:36

2020-11-30T16:36

2020-11-30T16:36

дональд трамп

джо байден

палестина

сша

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155354/85/1553548513_0:160:3073:1889_1400x0_80_0_0_345cedfc3731b92033613e6443b0144b.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Сделка века" по палестино-израильскому урегулированию уже похоронена, новая администрация США вернется к позиции создания двух государств, считает посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль."Мы считаем, что "сделка века" уже окончательно похоронена. Согласно сигналам от новой администрации (Джо Байдена - ред.), она выразила свою готовность к решению (о создании) двух государств", - сказал Нофаль на онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня"."Мы считаем, что американская администрация вернется именно к этой позиции – позиции создания двух государств. "Сделка века" потерпела фиаско благодаря палестинскому сопротивлению", - заявил дипломат.По его словам, с приходом новой администрации США откроются новые перспективы для решения вопроса палестинско-израильского урегулирования.Президент США Дональд Трамп ранее представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством.В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима. Палестинцы и ряд стран "следку века" не приняли, так как она, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.Выборы президента США прошли 3 ноября. Демократ Джо Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.

https://ria.ru/20200521/1571769615.html

https://ria.ru/20200303/1567342201.html

палестина

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, палестина, сша, израиль, в мире