https://ria.ru/20201130/sberezheniya-1586893331.html

Названы самые популярные у россиян способы сбережения денег

Названы самые популярные у россиян способы сбережения денег

Традиционные банковские вклады, несмотря на снижение ставок, по-прежнему пользуются спросом у россиян, хотя в настоящее время граждане стали более активно... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T07:44

2020-11-30T07:44

2020-11-30T07:44

сбербанк россии

экономика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Традиционные банковские вклады, несмотря на снижение ставок, по-прежнему пользуются спросом у россиян, хотя в настоящее время граждане стали более активно вкладывать и в альтернативные инструменты сбережений: накопительные счета, паевые инвестиционные фонды и индивидуальные инвестиционные счета, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.При этом Ведяхин признал, что с учетом снижения ставок набирают обороты инвестиции в альтернативные инструменты. "Например, накопительный счет. Ставка у такого продукта соизмерима с депозитной, но деньгами можно пользоваться по мере необходимости, не дожидаясь окончания вклада, что, конечно, удобнее", - пояснил первый зампред правления Сбербанка.Также многие клиенты, чтобы удержать средний уровень дохода по своим вложениям, начинают раскладывать часть средств по инвестиционным инструментам: например, они стали чаще вкладываться в инвестиционно-накопительные продукты. "Наибольшей популярностью сейчас пользуются ПИФы и ИИС с доверительным управлением. Растет спрос в онлайн на индивидуальные пенсионные планы", - добавляет Ведяхин.

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/rubl-1581947190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, экономика