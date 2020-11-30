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Названы самые популярные у россиян способы сбережения денег
Названы самые популярные у россиян способы сбережения денег
Традиционные банковские вклады, несмотря на снижение ставок, по-прежнему пользуются спросом у россиян, хотя в настоящее время граждане стали более активно... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T07:44
2020-11-30T07:44
сбербанк россии
экономика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Традиционные банковские вклады, несмотря на снижение ставок, по-прежнему пользуются спросом у россиян, хотя в настоящее время граждане стали более активно вкладывать и в альтернативные инструменты сбережений: накопительные счета, паевые инвестиционные фонды и индивидуальные инвестиционные счета, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.При этом Ведяхин признал, что с учетом снижения ставок набирают обороты инвестиции в альтернативные инструменты. "Например, накопительный счет. Ставка у такого продукта соизмерима с депозитной, но деньгами можно пользоваться по мере необходимости, не дожидаясь окончания вклада, что, конечно, удобнее", - пояснил первый зампред правления Сбербанка.Также многие клиенты, чтобы удержать средний уровень дохода по своим вложениям, начинают раскладывать часть средств по инвестиционным инструментам: например, они стали чаще вкладываться в инвестиционно-накопительные продукты. "Наибольшей популярностью сейчас пользуются ПИФы и ИИС с доверительным управлением. Растет спрос в онлайн на индивидуальные пенсионные планы", - добавляет Ведяхин.
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сбербанк россии, экономика

Названы самые популярные у россиян способы сбережения денег

07:44 30.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Традиционные банковские вклады, несмотря на снижение ставок, по-прежнему пользуются спросом у россиян, хотя в настоящее время граждане стали более активно вкладывать и в альтернативные инструменты сбережений: накопительные счета, паевые инвестиционные фонды и индивидуальные инвестиционные счета, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
"Банковские вклады традиционно пользуются большой популярностью у клиентов", - сообщил он, добавив, что по итогам года сектор розничных депозитов в стране вырастет на 10-12%.
При этом Ведяхин признал, что с учетом снижения ставок набирают обороты инвестиции в альтернативные инструменты. "Например, накопительный счет. Ставка у такого продукта соизмерима с депозитной, но деньгами можно пользоваться по мере необходимости, не дожидаясь окончания вклада, что, конечно, удобнее", - пояснил первый зампред правления Сбербанка.
Также многие клиенты, чтобы удержать средний уровень дохода по своим вложениям, начинают раскладывать часть средств по инвестиционным инструментам: например, они стали чаще вкладываться в инвестиционно-накопительные продукты. "Наибольшей популярностью сейчас пользуются ПИФы и ИИС с доверительным управлением. Растет спрос в онлайн на индивидуальные пенсионные планы", - добавляет Ведяхин.
Обменный пункт в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 15:54Сказано в эфире
Финансовый аналитик дал совет тем, кто хочет уберечь сбережения от потерьРубль продолжил в четверг снижение на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев в эфире радио Sputnik оценил ситуацию.
"В целом снижение инфляционных ожиданий и ставок обычно приводит к мощному росту инвестиционной активности населения. Мы видели это на примере многих стран. Например, в Индонезии, Мексике, Малайзии, Бразилии при сравнимой с нашей ключевой ставке объём инвестиций уже превышает объём депозитов (скажем, в Малайзии - в соотношении 77 к 23). В России пока ситуация обратная, у нас соотношение 15 к 85 в пользу банковских вкладов, так что потенциал роста гигантский", - уверен первый зампред правления Сбербанка.
 
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