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Саркози назвал его преследование в течение шести лет позором
Саркози назвал его преследование в течение шести лет позором
Экс-президент Франции Николя Саркози, который обвиняется в коррупции и злоупотреблении служебным положением, на возобновившихся в понедельник судебных слушаниях РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T17:27
2020-11-30T17:27
франция
монако (государство)
париж
николя саркози
в мире
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ПАРИЖ, 30 ноя – РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози, который обвиняется в коррупции и злоупотреблении служебным положением, на возобновившихся в понедельник судебных слушаниях назвал позором его преследование, которое длится шесть лет, сообщают французские СМИ.В понедельник на заседание суда Парижа прибыли трое фигурантов так называемого "дела о прослушках" – Саркози, адвокат Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер, который не присутствовал на прошлой неделе. Приступить к рассмотрению этого дела суд Парижа должен был 23 ноября. Однако адвокат Азибера в начале заседания в прошлый понедельник попросил о переносе слушаний в связи с состоянием здоровья его подзащитного. Медицинская экспертиза здоровья Азибера показала, что он может присутствовать на заседании суда. В четверг, 26 ноября, судья после оглашения результатов медэкспертизы заявила, что Азибер должен явиться на заседание 30 ноября.По версии следствия, Саркози через своего адвоката Эрзога мог обещать помощь Азиберу в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о другом расследовании, которое касается дела о возможном незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. Как отмечают французские СМИ, в рамках расследования дела о финансировании президентской кампании следователи в сентябре 2013 года начали прослушку телефонных разговоров Саркози. В начале 2014 года они обнаружили, что политик общался со своим адвокатом Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами.Саркози отрицает выдвинутые против него обвинения. В эфире телеканала BFMTV бывший лидер указал, в частности, на то, что Азибер не получал никакого поста в Монако.Фигурантам дела может грозить до десяти лет тюрьмы и штраф до одного миллиона евро.
https://radiosputnik.ria.ru/20201126/sarkozi-1586433722.html
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франция, монако (государство), париж, николя саркози, в мире

Саркози назвал его преследование в течение шести лет позором

17:27 30.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкс-президент Франции Николя Саркози на XI Гайдаровском форуме в Москве
Экс-президент Франции Николя Саркози на XI Гайдаровском форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПАРИЖ, 30 ноя – РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози, который обвиняется в коррупции и злоупотреблении служебным положением, на возобновившихся в понедельник судебных слушаниях назвал позором его преследование, которое длится шесть лет, сообщают французские СМИ.
В понедельник на заседание суда Парижа прибыли трое фигурантов так называемого "дела о прослушках" – Саркози, адвокат Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер, который не присутствовал на прошлой неделе. Приступить к рассмотрению этого дела суд Парижа должен был 23 ноября. Однако адвокат Азибера в начале заседания в прошлый понедельник попросил о переносе слушаний в связи с состоянием здоровья его подзащитного. Медицинская экспертиза здоровья Азибера показала, что он может присутствовать на заседании суда. В четверг, 26 ноября, судья после оглашения результатов медэкспертизы заявила, что Азибер должен явиться на заседание 30 ноября.
По версии следствия, Саркози через своего адвоката Эрзога мог обещать помощь Азиберу в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о другом расследовании, которое касается дела о возможном незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. Как отмечают французские СМИ, в рамках расследования дела о финансировании президентской кампании следователи в сентябре 2013 года начали прослушку телефонных разговоров Саркози. В начале 2014 года они обнаружили, что политик общался со своим адвокатом Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами.
Саркози отрицает выдвинутые против него обвинения. В эфире телеканала BFMTV бывший лидер указал, в частности, на то, что Азибер не получал никакого поста в Монако.
Фигурантам дела может грозить до десяти лет тюрьмы и штраф до одного миллиона евро.
Николя Саркози на XI Гайдаровском форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 13:32Акценты
"Червонец" для Николя Саркози: за что судят бывшего президента?Во Франции стартовал процесс в отношении бывшего президента Франции Саркози: его обвиняют в коррупционных преступлениях. Но рассмотрение забуксовало: во всем виноват COVID-19. А еще главный свидетель обвинения отказался от своих показаний.
 
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