Саркози назвал его преследование в течение шести лет позором
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкс-президент Франции Николя Саркози на XI Гайдаровском форуме в Москве
ПАРИЖ, 30 ноя – РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози, который обвиняется в коррупции и злоупотреблении служебным положением, на возобновившихся в понедельник судебных слушаниях назвал позором его преследование, которое длится шесть лет, сообщают французские СМИ.
В понедельник на заседание суда Парижа прибыли трое фигурантов так называемого "дела о прослушках" – Саркози, адвокат Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер, который не присутствовал на прошлой неделе. Приступить к рассмотрению этого дела суд Парижа должен был 23 ноября. Однако адвокат Азибера в начале заседания в прошлый понедельник попросил о переносе слушаний в связи с состоянием здоровья его подзащитного. Медицинская экспертиза здоровья Азибера показала, что он может присутствовать на заседании суда. В четверг, 26 ноября, судья после оглашения результатов медэкспертизы заявила, что Азибер должен явиться на заседание 30 ноября.
По версии следствия, Саркози через своего адвоката Эрзога мог обещать помощь Азиберу в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о другом расследовании, которое касается дела о возможном незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. Как отмечают французские СМИ, в рамках расследования дела о финансировании президентской кампании следователи в сентябре 2013 года начали прослушку телефонных разговоров Саркози. В начале 2014 года они обнаружили, что политик общался со своим адвокатом Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами.
Саркози отрицает выдвинутые против него обвинения. В эфире телеканала BFMTV бывший лидер указал, в частности, на то, что Азибер не получал никакого поста в Монако.
Фигурантам дела может грозить до десяти лет тюрьмы и штраф до одного миллиона евро.
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