https://ria.ru/20201130/sanktsii-1587029217.html
США ввели санкции против китайской компании за связи с Венесуэлой
США ввели санкции против китайской компании за связи с Венесуэлой
США внесли в санкционный список китайскую технологическую компанию CEIEC за взаимодействие с Венесуэлой, сообщило министерство финансов в понедельник. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:53
2020-11-30T18:53
2020-11-30T18:53
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ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. США внесли в санкционный список китайскую технологическую компанию CEIEC за взаимодействие с Венесуэлой, сообщило министерство финансов в понедельник.Ведомство разместило на своем сайте оповещение о расширении санкционного списка в отношении Венесуэлы. Новые санкции коснулись китайской госкомпании China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC). Госкорпорация, зарегистрированная в Пекине, по данным открытых источников, также задействована в экспорте продукции оборонного назначения.
https://ria.ru/20201130/sanktsii-1586916483.html
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