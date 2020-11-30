https://ria.ru/20201130/sanktsii-1587029217.html

США ввели санкции против китайской компании за связи с Венесуэлой

США ввели санкции против китайской компании за связи с Венесуэлой

США внесли в санкционный список китайскую технологическую компанию CEIEC за взаимодействие с Венесуэлой, сообщило министерство финансов в понедельник. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T18:53

2020-11-30T18:53

2020-11-30T18:53

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ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. США внесли в санкционный список китайскую технологическую компанию CEIEC за взаимодействие с Венесуэлой, сообщило министерство финансов в понедельник.Ведомство разместило на своем сайте оповещение о расширении санкционного списка в отношении Венесуэлы. Новые санкции коснулись китайской госкомпании China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC). Госкорпорация, зарегистрированная в Пекине, по данным открытых источников, также задействована в экспорте продукции оборонного назначения.

https://ria.ru/20201130/sanktsii-1586916483.html

пекин

китай

венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пекин, китай, венесуэла, сша, в мире