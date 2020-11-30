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США ввели санкции против китайской компании за связи с Венесуэлой
США ввели санкции против китайской компании за связи с Венесуэлой
США внесли в санкционный список китайскую технологическую компанию CEIEC за взаимодействие с Венесуэлой, сообщило министерство финансов в понедельник. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:53
2020-11-30T18:53
пекин
китай
венесуэла
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. США внесли в санкционный список китайскую технологическую компанию CEIEC за взаимодействие с Венесуэлой, сообщило министерство финансов в понедельник.Ведомство разместило на своем сайте оповещение о расширении санкционного списка в отношении Венесуэлы. Новые санкции коснулись китайской госкомпании China National Electronics Import &amp; Export Corporation (CEIEC). Госкорпорация, зарегистрированная в Пекине, по данным открытых источников, также задействована в экспорте продукции оборонного назначения.
https://ria.ru/20201130/sanktsii-1586916483.html
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пекин, китай, венесуэла, сша, в мире

США ввели санкции против китайской компании за связи с Венесуэлой

18:53 30.11.2020
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. США внесли в санкционный список китайскую технологическую компанию CEIEC за взаимодействие с Венесуэлой, сообщило министерство финансов в понедельник.
Ведомство разместило на своем сайте оповещение о расширении санкционного списка в отношении Венесуэлы. Новые санкции коснулись китайской госкомпании China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC). Госкорпорация, зарегистрированная в Пекине, по данным открытых источников, также задействована в экспорте продукции оборонного назначения.
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