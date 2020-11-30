Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201130/sanktsii-1586958028.html
В Госдуме оценили причастность Киева к санкциям по "Северному потоку — 2"
В Госдуме оценили причастность Киева к санкциям по "Северному потоку — 2"
2" предательством и наплевательским отношением к странам Европейского союза. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:57
2020-11-30T13:57
россия
allseas
uniper
северный поток — 2
михаил шеремет
газпром
сша
украина
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575519057_1007:0:3096:1175_1400x0_80_0_0_0a7580e8c4b3fac5c56aecb4a5cf0780.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по энергетики Михаил Шеремет назвал причастность украинских лоббистов к санкциям в отношении газопровода "Северный поток — 2" предательством и наплевательским отношением к странам Европейского союза.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что украинские лоббисты принимали участие в разработке санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2". Речь идет о Вадиме Гламаздине, советнике председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", и о директоре Центра исследований энергетики Александре Харченко. Украинцы в течение четырех лет "закулисно" работали в Вашингтоне в попытке помешать строительству "Северного потока — 2", пишет газета.По его словам, киевским властям невыгодно строительство "Северного потока — 2", так как если Россия откажется от транспортировки газа по территории Украины, они не смогут больше сидеть на "газовой игле" и зарабатывать деньги - с одной стороны, а с другой - манипулировать и ставить палки в колеса Российской Федерации.Шеремет подчеркнул, что Россия готова поставлять в Европу дешевые энергоресурсы, в то время как США стремится развязать экономическую войну за энергетические рынки сбыта в европейских странах."Киевские власти поставили интересы США и свои выше благополучия населения европейских стран, показав себя ненадежным и продажным союзником. Нет никакой хваленой дружбы Киева, есть только политика. Россия же будет жестко отстаивать свои экономические и геополитические интересы. Уверен, что такой жизненно важный, экономически выгодный и эффективный проект, как "Северный поток — 2", будет достроен. Европе очень важно отстоять данный проект и доказать свою самостоятельность, не позволив США навязать свои дорогие по стоимости энергоресурсы", - подчеркнул депутат."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Но оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил в субботу, что планирует возобновить строительство в декабре.
https://ria.ru/20201130/sanktsii-1586918459.html
https://ria.ru/20201130/ssha-1586885234.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575519057_1159:0:3111:1464_1400x0_80_0_0_59f598e32740aed164ea1a4c4cfd2c48.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, allseas, uniper, северный поток — 2, михаил шеремет, газпром, сша, украина, экономика

В Госдуме оценили причастность Киева к санкциям по "Северному потоку — 2"

13:57 30.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по энергетики Михаил Шеремет назвал причастность украинских лоббистов к санкциям в отношении газопровода "Северный поток — 2" предательством и наплевательским отношением к странам Европейского союза.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что украинские лоббисты принимали участие в разработке санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2". Речь идет о Вадиме Гламаздине, советнике председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", и о директоре Центра исследований энергетики Александре Харченко. Украинцы в течение четырех лет "закулисно" работали в Вашингтоне в попытке помешать строительству "Северного потока — 2", пишет газета.

"Украина пытается любыми путями воспрепятствовать строительству "Северного потока — 2", не считаясь с интересами других стран, прежде всего европейских. Киевским властям не нужно, чтобы страны ЕС получали дешевый газ. По факту ни о какой дружбе с западноевропейскими странами речь не идет, есть только холодный расчет и наплевательское отношение. По сути Киев предал своих европейских союзников", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, киевским властям невыгодно строительство "Северного потока — 2", так как если Россия откажется от транспортировки газа по территории Украины, они не смогут больше сидеть на "газовой игле" и зарабатывать деньги - с одной стороны, а с другой - манипулировать и ставить палки в колеса Российской Федерации.
Погрузка труб для строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
Вчера, 11:07
Эксперт оценил "украинский след" в санкциях по "Северному потоку — 2"
Шеремет подчеркнул, что Россия готова поставлять в Европу дешевые энергоресурсы, в то время как США стремится развязать экономическую войну за энергетические рынки сбыта в европейских странах.
"Киевские власти поставили интересы США и свои выше благополучия населения европейских стран, показав себя ненадежным и продажным союзником. Нет никакой хваленой дружбы Киева, есть только политика. Россия же будет жестко отстаивать свои экономические и геополитические интересы. Уверен, что такой жизненно важный, экономически выгодный и эффективный проект, как "Северный поток — 2", будет достроен. Европе очень важно отстоять данный проект и доказать свою самостоятельность, не позволив США навязать свои дорогие по стоимости энергоресурсы", - подчеркнул депутат.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Но оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил в субботу, что планирует возобновить строительство в декабре.
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
Вчера, 02:07
Ученый посоветовала США смириться с созданием "Северного потока — 2"
 
РоссияAllseasUniperСеверный поток — 2Михаил ШереметГазпромСШАУкраинаЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:52МИД прокомментировал слова Столтенберга о ДСНВ
17:47В Пуэрто-Рико разрушился гигантский радиотелескоп "Аресибо"
17:46Полиция сообщила об отсутствии угрозы населению в немецком Трире
17:41В Индии начали вторую и третью фазу испытаний вакцины "Спутник V"
17:41Глава ФСИН рассказал о работе Улюкаева в тюремной библиотеке
17:39Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"
17:34Лавров предупредил о последствиях вывода миротворцев из Приднестровья
17:34Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22Власти Трира заявили, что водитель въехал в пешеходов "в приступе ярости"
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
Лента новостейМолния