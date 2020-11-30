В Госдуме оценили причастность Киева к санкциям по "Северному потоку — 2"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по энергетики Михаил Шеремет назвал причастность украинских лоббистов к санкциям в отношении газопровода "Северный поток — 2" предательством и наплевательским отношением к странам Европейского союза.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что украинские лоббисты принимали участие в разработке санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2". Речь идет о Вадиме Гламаздине, советнике председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", и о директоре Центра исследований энергетики Александре Харченко. Украинцы в течение четырех лет "закулисно" работали в Вашингтоне в попытке помешать строительству "Северного потока — 2", пишет газета.
"Украина пытается любыми путями воспрепятствовать строительству "Северного потока — 2", не считаясь с интересами других стран, прежде всего европейских. Киевским властям не нужно, чтобы страны ЕС получали дешевый газ. По факту ни о какой дружбе с западноевропейскими странами речь не идет, есть только холодный расчет и наплевательское отношение. По сути Киев предал своих европейских союзников", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, киевским властям невыгодно строительство "Северного потока — 2", так как если Россия откажется от транспортировки газа по территории Украины, они не смогут больше сидеть на "газовой игле" и зарабатывать деньги - с одной стороны, а с другой - манипулировать и ставить палки в колеса Российской Федерации.
"Киевские власти поставили интересы США и свои выше благополучия населения европейских стран, показав себя ненадежным и продажным союзником. Нет никакой хваленой дружбы Киева, есть только политика. Россия же будет жестко отстаивать свои экономические и геополитические интересы. Уверен, что такой жизненно важный, экономически выгодный и эффективный проект, как "Северный поток — 2", будет достроен. Европе очень важно отстоять данный проект и доказать свою самостоятельность, не позволив США навязать свои дорогие по стоимости энергоресурсы", - подчеркнул депутат.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Но оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG сообщил в субботу, что планирует возобновить строительство в декабре.