Китай введет санкции против четырех официальных лиц США

Тихий триумф: Китай победил в торговой войне с США? Пока США боролись с TikTok и Huawei, чтобы помешать экспансии Китая, Пекин успел создать одно из крупнейших экономических объединений в истории. Причем не только как формальный клуб или площадку переговоров, но и как реальную зону свободной торговли.