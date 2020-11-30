Китай введет санкции против четырех официальных лиц США
10:54 30.11.2020 (обновлено: 11:29 30.11.2020)
© AP Photo / Andy WongЖенщины в защитных масках проходят мимо рекламного щита в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 30 ноя – РИА Новости. Китай введет санкции в отношении четырех официальных лиц США из-за Гонконга, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее стало известно, что США недавно ввели санкции в отношении четырех китайских чиновников из-за гонконгского вопроса.
"Действия США являются грубым вмешательством в дела Гонконга и во внутренние дела Китая, а также серьезным нарушением международного права и основных норма международных отношений, мы решительно осуждаем и выступаем против этого", – заявила дипломат.
По ее словам, "в ответ на ошибочные действия США, китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении четырех лиц".
По ее словам, лицам, включенным в санкционный список, будет запрещен въезд на материковую часть Китая, а также в Гонконг и Макао.
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