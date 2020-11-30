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В Госдуме оценили призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
В Госдуме оценили призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с НСН предположил, что призыв президента Молдавии Майи Санду к выводу российских... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T20:14
2020-11-30T20:16
россия
майя санду
госдума рф
евросоюз
константин затулин
москва
румыния
молдавия
в мире
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Судьба миротворцев в Приднестровье и другие планы Майи Санду
Изменение статус-кво может привести к дестабилизации. Так в Кремле прокомментировали очередное заявление президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья и замены их миссией ОБСЕ. Как ранее заявила лидер этой страны, она открыта к диалогу с Москвой по этой проблеме. Какие еще перемены в планах у избранного президента Молдавии? И к чему они могут привести? - анализируем вместе с политологом в эфире радио Sputnik.
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с НСН предположил, что призыв президента Молдавии Майи Санду к выводу российских миротворцев из Приднестровья связан с планами властей страны начать военные действия в регионе."Российские миротворцы образцово выполняют свои задачи. Об этом говорит невозобновление конфликта, который был в 1992 году. Кстати, именно Молдавия тогда выступала инициатором военных действий. Невольно возникает подозрение, что Молдавия и сейчас хотела бы перейти к военным действиям, так как ее не устраивает переговорный формат", — сказал он.Затулин подчеркнул, что вывод российских миротворцев из региона создаст проблемы для самой Молдавии."Целый ряд единомышленников Санду — это люди, видящие Молдавию в составе Румынии. &lt;…&gt; Она (Майя Санду — Прим.ред.) хочет вывести миротворцев, затем оказать давление на Молдавию, попробовать завоевать Приднестровье и прошествовать в Румынию, а через нее и в Евросоюз. Но такой сценарий вызовет исход людей из Приднестровья. &lt;…&gt; Кроме того, проблемы начнутся и у Молдавии", — заявил Затулин.Комментируя слова Санду, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва рассчитывает на обсуждение темы миротворцев, так как "резкие движения" в подобной ситуации могут привести к серьезной дестабилизации в Приднестровье.Избранный президент Молдавии и прежде выступала с подобными заявлениями. Так, в одном из интервью глава государства уже называла полный вывод российских войск обязательным условием решения конфликта в Приднестровье. Тогда ее слова также встретили критику с российской стороны. В частности, российский МИД предупредил Молдавию о недопустимости подрыва процесса урегулирования в регионе. Представитель ведомства Мария Захарова также напомнила, что в Приднестровье, где находятся российские миротворцы, "сохраняется стабильность, не проливается кровь, не слышны выстрелы".
https://ria.ru/20201130/dolg-1587030761.html
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россия, майя санду, госдума рф, евросоюз, константин затулин, москва, румыния, молдавия, в мире

В Госдуме оценили призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья

20:14 30.11.2020 (обновлено: 20:16 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМайя Санду во время брифинга в Кишиневе
Майя Санду во время брифинга в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с НСН предположил, что призыв президента Молдавии Майи Санду к выводу российских миротворцев из Приднестровья связан с планами властей страны начать военные действия в регионе.
"Российские миротворцы образцово выполняют свои задачи. Об этом говорит невозобновление конфликта, который был в 1992 году. Кстати, именно Молдавия тогда выступала инициатором военных действий. Невольно возникает подозрение, что Молдавия и сейчас хотела бы перейти к военным действиям, так как ее не устраивает переговорный формат", — сказал он.
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
Вчера, 19:00
Санду назвала долг Молдавии за газ перед Россией "нечестным"
Затулин подчеркнул, что вывод российских миротворцев из региона создаст проблемы для самой Молдавии.
"Целый ряд единомышленников Санду — это люди, видящие Молдавию в составе Румынии. <…> Она (Майя Санду — Прим.ред.) хочет вывести миротворцев, затем оказать давление на Молдавию, попробовать завоевать Приднестровье и прошествовать в Румынию, а через нее и в Евросоюз. Но такой сценарий вызовет исход людей из Приднестровья. <…> Кроме того, проблемы начнутся и у Молдавии", — заявил Затулин.
Прямой эфир
Судьба миротворцев в Приднестровье и другие планы Майи Санду
Вчера, 16:04
Комментируя слова Санду, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва рассчитывает на обсуждение темы миротворцев, так как "резкие движения" в подобной ситуации могут привести к серьезной дестабилизации в Приднестровье.
Избранный президент Молдавии и прежде выступала с подобными заявлениями. Так, в одном из интервью глава государства уже называла полный вывод российских войск обязательным условием решения конфликта в Приднестровье. Тогда ее слова также встретили критику с российской стороны. В частности, российский МИД предупредил Молдавию о недопустимости подрыва процесса урегулирования в регионе. Представитель ведомства Мария Захарова также напомнила, что в Приднестровье, где находятся российские миротворцы, "сохраняется стабильность, не проливается кровь, не слышны выстрелы".
Блокпост российских миротворцев в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
Вчера, 14:32
Источник: замена российских миротворцев в Приднестровье не обсуждается
 
РоссияМайя СандуГосдума РФЕвросоюзКонстантин ЗатулинМоскваРумынияМолдавияВ мире
 
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