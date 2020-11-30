Эксперт оценил призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкИзбранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Россию пытаются выдавить с берегов Днестра, а Приднестровье принуждают к "фактической капитуляции", заявил РИА Новости политолог, депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики Андрей Сафонов, комментируя последние заявления президента Молдавии Майи Санду.
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских войск (ОГРВП), охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.
"Те, кто полагают, что избранный президент Республики Молдова Майя Санду делает сейчас просто громкие декларации, а жизнь заставит её вести сравнительно умеренную линию в отношении России и Приднестровья, могут здорово ошибиться. Такие люди впадают в грех самоуспокоения", - сказал Сафонов.
По его мнению, Санду системно озвучивает подход Вашингтона, Брюсселя и Бухареста в отношении Москвы и Тирасполя. Он отметил, что Санду сделала упор на двух тезисах: во-первых, из Приднестровья нужно вывести остатки 14-й российской армии в виде Оперативной группы войск, а российских военных-миротворцев заменить на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Этот тезис придумала не она, но зато она его повторяет уже не первый раз за последние дни, считает эксперт. Во-вторых, она желает проверить, насколько законным было получение Молдавией статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.
"Это – системный подход. Он предполагает работу Молдовы исключительно в евроинтеграционном проекте; при этом Запад и Румыния ее устами хотят исключить возможность для Приднестровья и для самой Молдовы остаться хоть как-то в евразийском проекте", - отметил политолог. Заодно ясно, что без российского военного прикрытия риск нового нападения на Приднестровье возрастает в разы. "Расчёт может быть таким: оставшись без союзных приднестровцам российских солдат, Тирасполь капитулирует без борьбы", - предположил он.
"Это значит, что напряжённость только растёт, и исключать возможность попытки запалить "днестровский фитиль" нельзя", - подчеркнул Сафонов.
Он полагает, что в этих условиях необходимо наращивать прямое российско-приднестровское взаимодействие в сферах экономики, финансов, политики и дипломатии. А военное взаимодействие "отшлифовывать" на совместных с ПМР манёврах и учениях.
"Это позволит держать порох сухим на случай, если некие горячие головы решат изменить статус-кво на Днестре силовым путём", - добавил политолог.