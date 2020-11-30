https://ria.ru/20201130/sandu-1587012351.html

Эксперт оценил призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья

Эксперт оценил призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья

Россию пытаются выдавить с берегов Днестра, а Приднестровье принуждают к "фактической капитуляции", заявил РИА Новости политолог, депутат Верховного совета... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T17:38

2020-11-30T17:38

2020-11-30T17:38

майя санду

обсе

евразийский экономический союз

москва

молдавия

вашингтон (город)

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Россию пытаются выдавить с берегов Днестра, а Приднестровье принуждают к "фактической капитуляции", заявил РИА Новости политолог, депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики Андрей Сафонов, комментируя последние заявления президента Молдавии Майи Санду.Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских войск (ОГРВП), охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.По его мнению, Санду системно озвучивает подход Вашингтона, Брюсселя и Бухареста в отношении Москвы и Тирасполя. Он отметил, что Санду сделала упор на двух тезисах: во-первых, из Приднестровья нужно вывести остатки 14-й российской армии в виде Оперативной группы войск, а российских военных-миротворцев заменить на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Этот тезис придумала не она, но зато она его повторяет уже не первый раз за последние дни, считает эксперт. Во-вторых, она желает проверить, насколько законным было получение Молдавией статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе."Это – системный подход. Он предполагает работу Молдовы исключительно в евроинтеграционном проекте; при этом Запад и Румыния ее устами хотят исключить возможность для Приднестровья и для самой Молдовы остаться хоть как-то в евразийском проекте", - отметил политолог. Заодно ясно, что без российского военного прикрытия риск нового нападения на Приднестровье возрастает в разы. "Расчёт может быть таким: оставшись без союзных приднестровцам российских солдат, Тирасполь капитулирует без борьбы", - предположил он.Он полагает, что в этих условиях необходимо наращивать прямое российско-приднестровское взаимодействие в сферах экономики, финансов, политики и дипломатии. А военное взаимодействие "отшлифовывать" на совместных с ПМР манёврах и учениях."Это позволит держать порох сухим на случай, если некие горячие головы решат изменить статус-кво на Днестре силовым путём", - добавил политолог.

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/sandu-1586971309.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/1586992953.html

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майя санду, обсе, евразийский экономический союз, москва, молдавия, вашингтон (город), в мире