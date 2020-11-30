https://ria.ru/20201130/sandu-1586972233.html

Источник сообщил, что Москва не получала приглашений на инаугурацию Санду

Источник сообщил, что Москва не получала приглашений на инаугурацию Санду

Приглашений Москве на инаугурацию избранного президента Молдавии Майи Санду пока нет, в России ожидают, что они поступят, заявил РИА Новости информированный... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:48

2020-11-30T14:48

2020-11-30T14:58

игорь додон

президентские выборы в молдавии

майя санду

молдавия

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Приглашений Москве на инаугурацию избранного президента Молдавии Майи Санду пока нет, в России ожидают, что они поступят, заявил РИА Новости информированный российский источник.Ранее Санду на пресс-конференции сообщила, что ее инаугурация на пост главы государства состоится 24 декабря.При этом источник утвердительно ответил на вопрос, ожидают ли в Москве, что такие приглашения поступят. "Да", - сказал он.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/sandu-1586966055.html

молдавия

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игорь додон, президентские выборы в молдавии, майя санду, молдавия, в мире