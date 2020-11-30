Источник сообщил, что Москва не получала приглашений на инаугурацию Санду
14:48 30.11.2020 (обновлено: 14:58 30.11.2020)
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкИзбранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Приглашений Москве на инаугурацию избранного президента Молдавии Майи Санду пока нет, в России ожидают, что они поступят, заявил РИА Новости информированный российский источник.
Ранее Санду на пресс-конференции сообщила, что ее инаугурация на пост главы государства состоится 24 декабря.
"Пока не приглашали", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, поступали ли от молдавской стороны приглашения на инаугурацию президента Молдавии Санду.
При этом источник утвердительно ответил на вопрос, ожидают ли в Москве, что такие приглашения поступят. "Да", - сказал он.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.