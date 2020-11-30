https://ria.ru/20201130/sandu-1586944143.html

Песков рассказал о контактах с командой Санду

Песков рассказал о контактах с командой Санду

Москва поздравила Майю Санду с избранием на пост президента Молдавии, переговоры с ее командой ведутся на дипломатическом уровне, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T13:08

2020-11-30T13:08

2020-11-30T13:08

россия

майя санду

дмитрий песков

владимир путин

молдавия

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва поздравила Майю Санду с избранием на пост президента Молдавии, переговоры с ее командой ведутся на дипломатическом уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей."Контакты (с Санду) идут по линии наших дипломатов. Вы знаете, что ее поздравил с избранием президент Путин", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, налажены ли у Кремля какие-то контакты с избранным президентом Молдавии.

https://ria.ru/20201130/voennye-1586935281.html

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россия, майя санду, дмитрий песков, владимир путин, молдавия, в мире