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Песков рассказал о контактах с командой Санду
Песков рассказал о контактах с командой Санду
Москва поздравила Майю Санду с избранием на пост президента Молдавии, переговоры с ее командой ведутся на дипломатическом уровне, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:08
2020-11-30T13:08
россия
майя санду
дмитрий песков
владимир путин
молдавия
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва поздравила Майю Санду с избранием на пост президента Молдавии, переговоры с ее командой ведутся на дипломатическом уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей."Контакты (с Санду) идут по линии наших дипломатов. Вы знаете, что ее поздравил с избранием президент Путин", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, налажены ли у Кремля какие-то контакты с избранным президентом Молдавии.
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россия, майя санду, дмитрий песков, владимир путин, молдавия, в мире

Песков рассказал о контактах с командой Санду

13:08 30.11.2020
 
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкИзбранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Sputnik / Михай Карауш
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва поздравила Майю Санду с избранием на пост президента Молдавии, переговоры с ее командой ведутся на дипломатическом уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
"Контакты (с Санду) идут по линии наших дипломатов. Вы знаете, что ее поздравил с избранием президент Путин", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, налажены ли у Кремля какие-то контакты с избранным президентом Молдавии.
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РоссияМайя СандуДмитрий ПесковВладимир ПутинМолдавияВ мире
 
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