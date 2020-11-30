https://ria.ru/20201130/sandu-1586940068.html

Санду заявила, что хочет наладить отношения с Россией

Санду заявила, что хочет наладить отношения с Россией

Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что готова работать над установлением хороших отношений с Россией. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:52

2020-11-30T12:52

2020-11-30T12:52

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молдавия

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КИШИНЕВ, 30 ноя – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что готова работать над установлением хороших отношений с Россией.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.

https://ria.ru/20201130/voennye-1586935281.html

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россия, майя санду, молдавия, в мире