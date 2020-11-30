https://ria.ru/20201130/sakhalin-1586943186.html

В Кремле оценили целесообразность строительства моста на Сахалин

В Кремле оценили целесообразность строительства моста на Сахалин

Обсуждения по строительству моста на Сахалин ведутся, но конкретных планов нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T13:05

2020-11-30T13:05

2020-11-30T13:42

сахалин

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Обсуждения по строительству моста на Сахалин ведутся, но конкретных планов нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что строительство такого моста экономически целесообразно только в случае наполнения его потоками грузов, но об этом говорить не приходится.Ранее специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что с экономической точки зрения мост на Сахалин не нужен."Экономические факторы - они, естественно, первостепенны, и абсолютно очевидно, что действительно возведение такого крупного инфраструктурного объекта экономически целесообразно только в случае наполнения его определенным потоком товаров, грузов и так далее. Но об этом говорить не приходится, и именно это имелось в виду в высказываниях Сергея Борисовича Иванова", - сказал Песков, отвечая на вопрос, означает ли высказывание Иванова, что проект закрыт или обсуждения продолжатся.Песков отметил, что обсуждения по этой теме ведутся постоянно. "Но пока каких-то конкретных планов на этот счет нет", - добавил он.Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект тоннеля между Сахалином и материком задумывался еще в 50-х годах прошлого столетия, но тогда реализовать его не удалось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь. В июне 2018 года президент РФ Владимир Путин отметил важность перехода для жителей Сахалина, а в сентябре указал, что реализация проекта существенным образом раскроет потенциал портов острова, но нужно понять объем перевозок. Стоимость проекта предварительно оценивалась примерно в 540 миллиардов рублей.

https://realty.ria.ru/20201130/sakhalin-1586930689.html

сахалин

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сахалин, дмитрий песков, экономика