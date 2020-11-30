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В Кремле оценили целесообразность строительства моста на Сахалин
В Кремле оценили целесообразность строительства моста на Сахалин
Обсуждения по строительству моста на Сахалин ведутся, но конкретных планов нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:05
2020-11-30T13:42
сахалин
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Обсуждения по строительству моста на Сахалин ведутся, но конкретных планов нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что строительство такого моста экономически целесообразно только в случае наполнения его потоками грузов, но об этом говорить не приходится.Ранее специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что с экономической точки зрения мост на Сахалин не нужен."Экономические факторы - они, естественно, первостепенны, и абсолютно очевидно, что действительно возведение такого крупного инфраструктурного объекта экономически целесообразно только в случае наполнения его определенным потоком товаров, грузов и так далее. Но об этом говорить не приходится, и именно это имелось в виду в высказываниях Сергея Борисовича Иванова", - сказал Песков, отвечая на вопрос, означает ли высказывание Иванова, что проект закрыт или обсуждения продолжатся.Песков отметил, что обсуждения по этой теме ведутся постоянно. "Но пока каких-то конкретных планов на этот счет нет", - добавил он.Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект тоннеля между Сахалином и материком задумывался еще в 50-х годах прошлого столетия, но тогда реализовать его не удалось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь. В июне 2018 года президент РФ Владимир Путин отметил важность перехода для жителей Сахалина, а в сентябре указал, что реализация проекта существенным образом раскроет потенциал портов острова, но нужно понять объем перевозок. Стоимость проекта предварительно оценивалась примерно в 540 миллиардов рублей.
https://realty.ria.ru/20201130/sakhalin-1586930689.html
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сахалин, дмитрий песков, экономика

В Кремле оценили целесообразность строительства моста на Сахалин

13:05 30.11.2020 (обновлено: 13:42 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкВид на акваторию Невельского залива на юго-западном побережье острова Сахалин
Вид на акваторию Невельского залива на юго-западном побережье острова Сахалин - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Обсуждения по строительству моста на Сахалин ведутся, но конкретных планов нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что строительство такого моста экономически целесообразно только в случае наполнения его потоками грузов, но об этом говорить не приходится.
Ранее специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что с экономической точки зрения мост на Сахалин не нужен.
"Экономические факторы - они, естественно, первостепенны, и абсолютно очевидно, что действительно возведение такого крупного инфраструктурного объекта экономически целесообразно только в случае наполнения его определенным потоком товаров, грузов и так далее. Но об этом говорить не приходится, и именно это имелось в виду в высказываниях Сергея Борисовича Иванова", - сказал Песков, отвечая на вопрос, означает ли высказывание Иванова, что проект закрыт или обсуждения продолжатся.
Песков отметил, что обсуждения по этой теме ведутся постоянно. "Но пока каких-то конкретных планов на этот счет нет", - добавил он.
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Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект тоннеля между Сахалином и материком задумывался еще в 50-х годах прошлого столетия, но тогда реализовать его не удалось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь. В июне 2018 года президент РФ Владимир Путин отметил важность перехода для жителей Сахалина, а в сентябре указал, что реализация проекта существенным образом раскроет потенциал портов острова, но нужно понять объем перевозок. Стоимость проекта предварительно оценивалась примерно в 540 миллиардов рублей.
 
СахалинДмитрий ПесковЭкономика
 
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