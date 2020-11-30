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Безработные латвийские рыбаки переехали в Россию из-за политики ЕС
Безработные латвийские рыбаки переехали в Россию из-за политики ЕС
Оставшийся без работы рыбак Валдис Авотиньш вместе с приятелями был вынужден покинуть Латвию и переехать в Россию. Об этом он рассказал в интервью Sputnik... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T05:25
2020-11-30T10:57
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балтийское море
дальний восток
евросоюз
латвия
в мире
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Оставшийся без работы рыбак Валдис Авотиньш вместе с приятелями был вынужден покинуть Латвию и переехать в Россию. Об этом он рассказал в интервью Sputnik Latvija.Как отмечает агентство, в октябре в Евросоюзе решили сократить промысел нескольких видов рыб в Балтийском море. Латышским рыбакам, которые занимались добычей попавшей под запрет восточной балтийской трески, разрешили уничтожить промысловые суда в обмен на компенсацию. Авотиньш, который таким образом оказался безработным, решил покинуть страну в поисках лучшей доли.По его словам, он и его коллеги получили от ЕС компенсацию за причиненный ущерб, однако считают это недостаточной мерой.Теперь Авотиньш вместе с товарищами решил переселиться на Дальний Восток, где, по его словам, "и жизнь интересная, и работы полным-полно".Все новости Латвии читайте на сайте Sputnik Латвия &gt;&gt;
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россия, балтийское море, дальний восток, евросоюз, латвия, в мире

Безработные латвийские рыбаки переехали в Россию из-за политики ЕС

05:25 30.11.2020 (обновлено: 10:57 30.11.2020)
 
© AP Photo / Brynjar GautiИсландская сельдь
Исландская сельдь - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© AP Photo / Brynjar Gauti
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Оставшийся без работы рыбак Валдис Авотиньш вместе с приятелями был вынужден покинуть Латвию и переехать в Россию. Об этом он рассказал в интервью Sputnik Latvija.
Как отмечает агентство, в октябре в Евросоюзе решили сократить промысел нескольких видов рыб в Балтийском море. Латышским рыбакам, которые занимались добычей попавшей под запрет восточной балтийской трески, разрешили уничтожить промысловые суда в обмен на компенсацию. Авотиньш, который таким образом оказался безработным, решил покинуть страну в поисках лучшей доли.

"Россия приняла очень хорошо и меня, и моих товарищей, которые когда-то тралили рыбу на Балтике, но из-за жестокой политики Евросоюза вынуждены были порезать свои суда на металлолом", — сказал рыбак.

По его словам, он и его коллеги получили от ЕС компенсацию за причиненный ущерб, однако считают это недостаточной мерой.

"Ну и что? Ладно, я купил на часть денег старенькую немецкую машину, еще часть денег проел-пропил. Но ведь работать надо, а в Латвии рыбаку это теперь невозможно", — пояснил собеседник агентства.

Теперь Авотиньш вместе с товарищами решил переселиться на Дальний Восток, где, по его словам, "и жизнь интересная, и работы полным-полно".
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