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Безработные латвийские рыбаки переехали в Россию из-за политики ЕС

Безработные латвийские рыбаки переехали в Россию из-за политики ЕС

Оставшийся без работы рыбак Валдис Авотиньш вместе с приятелями был вынужден покинуть Латвию и переехать в Россию. Об этом он рассказал в интервью Sputnik... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T05:25

2020-11-30T05:25

2020-11-30T10:57

россия

балтийское море

дальний восток

евросоюз

латвия

в мире

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Оставшийся без работы рыбак Валдис Авотиньш вместе с приятелями был вынужден покинуть Латвию и переехать в Россию. Об этом он рассказал в интервью Sputnik Latvija.Как отмечает агентство, в октябре в Евросоюзе решили сократить промысел нескольких видов рыб в Балтийском море. Латышским рыбакам, которые занимались добычей попавшей под запрет восточной балтийской трески, разрешили уничтожить промысловые суда в обмен на компенсацию. Авотиньш, который таким образом оказался безработным, решил покинуть страну в поисках лучшей доли.По его словам, он и его коллеги получили от ЕС компенсацию за причиненный ущерб, однако считают это недостаточной мерой.Теперь Авотиньш вместе с товарищами решил переселиться на Дальний Восток, где, по его словам, "и жизнь интересная, и работы полным-полно".Все новости Латвии читайте на сайте Sputnik Латвия >>

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россия, балтийское море, дальний восток, евросоюз, латвия, в мире