https://ria.ru/20201130/rusalka-1586982160.html

Выброшенную на берег загадочную находку назвали "хвостом русалки"

Выброшенную на берег загадочную находку назвали "хвостом русалки"

В Британии мужчина нашел останки неизвестного существа в бухте во время отлива, передает The Sun. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T15:30

2020-11-30T15:30

2020-11-30T15:39

великобритания

в мире

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В Британии мужчина нашел останки неизвестного существа в бухте во время отлива, передает The Sun.Найденный скелет напоминает человеческий позвоночник с "плавником". Мужчина утверждает, что находка похожа на останки русалки. Жители деревни, где был найден скелет, не смогли объяснить его происхождение. Пользователей Сети удивила находка британца. Многие в шутку предположили, что это может быть русалка."Точно русалка. Или даже водяной", - отметил Стивен Уильямс."Скорее всего, неподалеку нашли кости единорога, на котором она (русалка. – Прим.ред.) ехала", - пошутил Майкл Фредерик Херли."В 2020-м все возможно", - заметила Сара Тернбул.Археолог Джеймс Моррис в комментарии порталу предположил, что это могут быть останки овцы, козы или косули.

https://ria.ru/20201130/komnata-1586920962.html

https://ria.ru/20201120/mikrobiom-1585564754.html

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великобритания, в мире