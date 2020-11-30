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Выброшенную на берег загадочную находку назвали "хвостом русалки"
Выброшенную на берег загадочную находку назвали "хвостом русалки"
В Британии мужчина нашел останки неизвестного существа в бухте во время отлива, передает The Sun. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T15:30
2020-11-30T15:39
великобритания
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В Британии мужчина нашел останки неизвестного существа в бухте во время отлива, передает The Sun.Найденный скелет напоминает человеческий позвоночник с "плавником". Мужчина утверждает, что находка похожа на останки русалки. Жители деревни, где был найден скелет, не смогли объяснить его происхождение. Пользователей Сети удивила находка британца. Многие в шутку предположили, что это может быть русалка."Точно русалка. Или даже водяной", - отметил Стивен Уильямс."Скорее всего, неподалеку нашли кости единорога, на котором она (русалка. – Прим.ред.) ехала", - пошутил Майкл Фредерик Херли."В 2020-м все возможно", - заметила Сара Тернбул.Археолог Джеймс Моррис в комментарии порталу предположил, что это могут быть останки овцы, козы или косули.
https://ria.ru/20201130/komnata-1586920962.html
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великобритания, в мире

Выброшенную на берег загадочную находку назвали "хвостом русалки"

15:30 30.11.2020 (обновлено: 15:39 30.11.2020)
 
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezХвост русалки
Хвост русалки - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В Британии мужчина нашел останки неизвестного существа в бухте во время отлива, передает The Sun.
Найденный скелет напоминает человеческий позвоночник с "плавником". Мужчина утверждает, что находка похожа на останки русалки. Жители деревни, где был найден скелет, не смогли объяснить его происхождение.

“The whole fishing village has no idea what it was supposed to be."

Опубликовано The Sun Воскресенье, 29 ноября 2020 г.
Пользователей Сети удивила находка британца. Многие в шутку предположили, что это может быть русалка.
"Точно русалка. Или даже водяной", - отметил Стивен Уильямс.
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"Скорее всего, неподалеку нашли кости единорога, на котором она (русалка. – Прим.ред.) ехала", - пошутил Майкл Фредерик Херли.
"В 2020-м все возможно", - заметила Сара Тернбул.
Археолог Джеймс Моррис в комментарии порталу предположил, что это могут быть останки овцы, козы или косули.
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