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Сбербанк предложил сделать все безналичные рубли цифровыми
Сбербанк предложил сделать все безналичные рубли цифровыми
Сбербанк предлагает распространить преимущества цифровых рублей, такие как автоматизация контроля их целевого расходования, на все безналичные рубли, и сделать... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T17:57
2020-11-30T17:57
россия
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сбербанк предлагает распространить преимущества цифровых рублей, такие как автоматизация контроля их целевого расходования, на все безналичные рубли, и сделать все безналичные рубли цифровыми, говорится в презентации заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова."Сделать все безналичные рубли цифровыми. Среди преимуществ введения цифрового рубля Банк России отмечает возможность автоматизации расчетов контроля целевого расходования средств. Мы поддерживаем эти свойства цифрового рубля, но предлагаем расширить их на все безналичные деньги", - сказано в материалах, которые он представил в ходе обсуждения концепции цифрового рубля с представителями ЦБ и участниками рынка.Цифровой рубль – это те же безналичные деньги, но учитываются они с помощью токенов, поясняется в презентации Попова: каждому рублю дан уникальный номер, что позволяет его отследить. Кроме того, рубль можно программировать, проводить платежи по условиям смарт контрактов."Мы предлагаем дать возможность токенизации всех безналичных рублей по единым правилам, установленным ЦБ. Коммерческие банки не выпускают собственную валюту, только учитывают свои безналичные деньги иначе: уникальными токенами. ЦБ оставляет себе роль регулятора обращения токенов. Государство получает беспрецедентные инструменты контроля, а бизнес и финтех создают новые продукты на базе смарт контрактов", - уточняется в презентации.В октябре Банк России сообщал, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля и считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики.
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россия, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), экономика

Сбербанк предложил сделать все безналичные рубли цифровыми

17:57 30.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска с новым логотипом Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
Вывеска с новым логотипом Сбербанка на здании центрального офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сбербанк предлагает распространить преимущества цифровых рублей, такие как автоматизация контроля их целевого расходования, на все безналичные рубли, и сделать все безналичные рубли цифровыми, говорится в презентации заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.
"Сделать все безналичные рубли цифровыми. Среди преимуществ введения цифрового рубля Банк России отмечает возможность автоматизации расчетов контроля целевого расходования средств. Мы поддерживаем эти свойства цифрового рубля, но предлагаем расширить их на все безналичные деньги", - сказано в материалах, которые он представил в ходе обсуждения концепции цифрового рубля с представителями ЦБ и участниками рынка.
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Цифровой рубль – это те же безналичные деньги, но учитываются они с помощью токенов, поясняется в презентации Попова: каждому рублю дан уникальный номер, что позволяет его отследить. Кроме того, рубль можно программировать, проводить платежи по условиям смарт контрактов.
"Мы предлагаем дать возможность токенизации всех безналичных рублей по единым правилам, установленным ЦБ. Коммерческие банки не выпускают собственную валюту, только учитывают свои безналичные деньги иначе: уникальными токенами. ЦБ оставляет себе роль регулятора обращения токенов. Государство получает беспрецедентные инструменты контроля, а бизнес и финтех создают новые продукты на базе смарт контрактов", - уточняется в презентации.
В октябре Банк России сообщал, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля и считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики.
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РоссияСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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