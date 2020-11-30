https://ria.ru/20201130/rozetki-1586883438.html

Эксперт оценил опасность излучения от розеток

Эксперт оценил опасность излучения от розеток

Розетки могут представлять определенную опасность для здоровья человека. Как уменьшить вред от электромагнитного излучения, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T02:14

2020-11-30T02:14

2020-11-30T10:35

антон ястребцев

россия

недвижимость

здоровье

технологии

общество

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Розетки могут представлять определенную опасность для здоровья человека. Как уменьшить вред от электромагнитного излучения, рассказал в интервью радио Sputnik эколог-эксперт, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.Человек постоянно сталкивается с электромагнитным излучением. Его воздействие накапливается и может отрицательно сказаться на центральной нервной системе, иметь негативные последствия для эндокринной, сердечно-сосудистой и иммунной систем. Избежать электромагнитного излучения сложно, ведь мы окружены электроприборами, но можно минимизировать это воздействие, отметил Ястребцев. Для этого нужно заземлить розетки, правда, в домах старой постройки это можно сделать не всегда. Свернутые в катушку удлинители являются источником сильного электромагнитного излучения, поэтому их лучше укладывать змейкой и стараться не допускать переплетения проводов и не включать одновременно несколько приборов, советует эксперт. "Не стоит перегружать их бытовыми приборами, потому что нагружается сеть и электромагнитное излучение будет больше полутора метров. Адаптеры от телефонов, которые постоянно находятся в розетках, это тоже источник излучения. Если человек спит возле такого источника месяцами, годами, это складывается в довольно сильное воздействие. Лучше, чтобы он был на расстоянии полметра-метра от головы", — предупредил Ястребцев. По его словам, самый сильный источник излучения в квартире — это внешний кабель, который проходит к распределительному электрическому щитку вашей квартиры. Излучение от него тем больше, чем больше этажей в доме. Оно может распространяться на расстояние до пяти метров. Эколог-эксперт посоветовал при замене электропроводки попросить провести заземление, если есть такая возможность. Он подчеркнул, что в современных домах, чтобы снизить вред от электромагнитного излучения, розетки уже заземлены. Это можно понять, если на них, кроме двух привычных отверстий, есть еще заземляющий контакт, пояснил Ястребцев.

https://realty.ria.ru/20190426/1553071943.html

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антон ястребцев, россия, недвижимость, здоровье, технологии, общество