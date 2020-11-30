Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201130/rozetki-1586883438.html
Эксперт оценил опасность излучения от розеток
Эксперт оценил опасность излучения от розеток
Розетки могут представлять определенную опасность для здоровья человека. Как уменьшить вред от электромагнитного излучения, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T02:14
2020-11-30T10:35
антон ястребцев
россия
недвижимость
здоровье
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586906735_0:317:3076:2047_1400x0_80_0_0_176eb2f0466cddc2d50c3cd1dbb85430.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Розетки могут представлять определенную опасность для здоровья человека. Как уменьшить вред от электромагнитного излучения, рассказал в интервью радио Sputnik эколог-эксперт, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.Человек постоянно сталкивается с электромагнитным излучением. Его воздействие накапливается и может отрицательно сказаться на центральной нервной системе, иметь негативные последствия для эндокринной, сердечно-сосудистой и иммунной систем. Избежать электромагнитного излучения сложно, ведь мы окружены электроприборами, но можно минимизировать это воздействие, отметил Ястребцев. Для этого нужно заземлить розетки, правда, в домах старой постройки это можно сделать не всегда. Свернутые в катушку удлинители являются источником сильного электромагнитного излучения, поэтому их лучше укладывать змейкой и стараться не допускать переплетения проводов и не включать одновременно несколько приборов, советует эксперт. "Не стоит перегружать их бытовыми приборами, потому что нагружается сеть и электромагнитное излучение будет больше полутора метров. Адаптеры от телефонов, которые постоянно находятся в розетках, это тоже источник излучения. Если человек спит возле такого источника месяцами, годами, это складывается в довольно сильное воздействие. Лучше, чтобы он был на расстоянии полметра-метра от головы", — предупредил Ястребцев. По его словам, самый сильный источник излучения в квартире — это внешний кабель, который проходит к распределительному электрическому щитку вашей квартиры. Излучение от него тем больше, чем больше этажей в доме. Оно может распространяться на расстояние до пяти метров. Эколог-эксперт посоветовал при замене электропроводки попросить провести заземление, если есть такая возможность. Он подчеркнул, что в современных домах, чтобы снизить вред от электромагнитного излучения, розетки уже заземлены. Это можно понять, если на них, кроме двух привычных отверстий, есть еще заземляющий контакт, пояснил Ястребцев.
https://realty.ria.ru/20190426/1553071943.html
https://realty.ria.ru/20181116/1532928697.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586906735_132:0:2861:2047_1400x0_80_0_0_31168d82aeba5a34b721c772b3f0871a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон ястребцев, россия, недвижимость, здоровье, технологии, общество

Эксперт оценил опасность излучения от розеток

02:14 30.11.2020 (обновлено: 10:35 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидРозетки
Розетки - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Розетки могут представлять определенную опасность для здоровья человека. Как уменьшить вред от электромагнитного излучения, рассказал в интервью радио Sputnik эколог-эксперт, директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.
Человек постоянно сталкивается с электромагнитным излучением. Его воздействие накапливается и может отрицательно сказаться на центральной нервной системе, иметь негативные последствия для эндокринной, сердечно-сосудистой и иммунной систем. Избежать электромагнитного излучения сложно, ведь мы окружены электроприборами, но можно минимизировать это воздействие, отметил Ястребцев. Для этого нужно заземлить розетки, правда, в домах старой постройки это можно сделать не всегда.

"Если розетки не заземлены, нужно учитывать, что любой прибор, включенный в такую розетку, будет источником электромагнитного излучения. Например, стоит обычный торшер. Он выключен, но включен в розетку, поэтому является источником электромагнитного излучения. Но на расстоянии полметра излучение падает и практически не воздействует на человека", — сказал Ястребцев.

Свернутые в катушку удлинители являются источником сильного электромагнитного излучения, поэтому их лучше укладывать змейкой и стараться не допускать переплетения проводов и не включать одновременно несколько приборов, советует эксперт.
Смежные квартиры дома - РИА Новости, 1920, 26.04.2019
26 апреля 2019, 10:40
Стены, которые кричат: почему звуки в квартире могут причинить нам вред
"Не стоит перегружать их бытовыми приборами, потому что нагружается сеть и электромагнитное излучение будет больше полутора метров. Адаптеры от телефонов, которые постоянно находятся в розетках, это тоже источник излучения. Если человек спит возле такого источника месяцами, годами, это складывается в довольно сильное воздействие. Лучше, чтобы он был на расстоянии полметра-метра от головы", — предупредил Ястребцев.
По его словам, самый сильный источник излучения в квартире — это внешний кабель, который проходит к распределительному электрическому щитку вашей квартиры. Излучение от него тем больше, чем больше этажей в доме. Оно может распространяться на расстояние до пяти метров.

"Спальные места лучше располагать подальше от кабеля, чтобы было хотя бы три метра от распределительного щитка", — добавил Ястребцев.

Эколог-эксперт посоветовал при замене электропроводки попросить провести заземление, если есть такая возможность. Он подчеркнул, что в современных домах, чтобы снизить вред от электромагнитного излучения, розетки уже заземлены. Это можно понять, если на них, кроме двух привычных отверстий, есть еще заземляющий контакт, пояснил Ястребцев.
Строительство стадиона Открытие Арена - РИА Новости, 1920, 16.11.2018
16 ноября 2018, 12:11
Неполной грудью: есть ли в Москве дома, жить в которых вредно для здоровьяСреди москвичей упорно ходят страшилки про дома, жить в которых опасно для здоровья. В основном, конечно, речь идет про дома старой постройки. Сайт "РИА Недвижимость" решил разобраться, какие строительные материалы могут быть вредными, и использовались ли они при строительстве жилых домов в Москве.
 
Антон ЯстребцевРоссияНедвижимостьЗдоровьеТехнологииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:52МИД прокомментировал слова Столтенберга о ДСНВ
17:47В Пуэрто-Рико разрушился гигантский радиотелескоп "Аресибо"
17:46Полиция сообщила об отсутствии угрозы населению в немецком Трире
17:41В Индии начали вторую и третью фазу испытаний вакцины "Спутник V"
17:41Глава ФСИН рассказал о работе Улюкаева в тюремной библиотеке
17:39Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"
17:34Лавров предупредил о последствиях вывода миротворцев из Приднестровья
17:34Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22Власти Трира заявили, что водитель въехал в пешеходов "в приступе ярости"
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
Лента новостейМолния