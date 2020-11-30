https://ria.ru/20201130/rosturizm-1586923374.html
Ростуризм планирует выпустить рекомендации по развитию сельского туризма
Ростуризм планирует выпустить рекомендации по развитию сельского туризма
Ростуризм намерен выпустить рекомендации по развитию сельского туризма в России до конца 2020 года, сообщила глава отдела туристских информационных ресурсов и... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:00
2020-11-30T14:00
2020-11-30T14:00
туризм
зарина догузова
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Ростуризм намерен выпустить рекомендации по развитию сельского туризма в России до конца 2020 года, сообщила глава отдела туристских информационных ресурсов и безопасности туризма Татьяна Меньшикова.Выступая на международном онлайн-форуме по устойчивому туризму "УТ-форум 2020", она отметила, что развитие направления будет вестись в рамках отраслевого нацпроекта, который находится в процессе разработки."До конца года Ростуризм планирует выпустить рекомендации в сфере промышленного и сельского туризма. После этого в рамках рекомендаций будут четкие условия, что необходимо делать для развития того или иного направления", — пояснила Меньшикова.В сентябре вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, что нацпроект в сфере туризма, который ставит цели на ближайшие десять лет, находится на финальной стадии подготовки. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сказала, что рассчитывает на утверждение проекта уже в первом полугодии 2021 года.
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зарина догузова, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Ростуризм намерен выпустить рекомендации по развитию сельского туризма в России до конца 2020 года, сообщила глава отдела туристских информационных ресурсов и безопасности туризма Татьяна Меньшикова.
Выступая на международном онлайн-форуме по устойчивому туризму "УТ-форум 2020", она отметила, что развитие направления будет вестись в рамках отраслевого нацпроекта, который находится в процессе разработки.
"До конца года Ростуризм планирует выпустить рекомендации в сфере промышленного и сельского туризма. После этого в рамках рекомендаций будут четкие условия, что необходимо делать для развития того или иного направления", — пояснила Меньшикова.
В сентябре вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, что нацпроект в сфере туризма, который ставит цели на ближайшие десять лет, находится на финальной стадии подготовки. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сказала, что рассчитывает на утверждение проекта уже в первом полугодии 2021 года.