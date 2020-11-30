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В Кремле надеются, что у США появится воля наладить отношения с Россией
В Кремле надеются, что у США появится воля наладить отношения с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами выразил надежду на то, что в Вашингтоне появится политическая воля к нормализации... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:11
2020-11-30T13:11
2020-11-30T13:22
дмитрий песков
вашингтон (город)
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами выразил надежду на то, что в Вашингтоне появится политическая воля к нормализации отношений с Россией, до сих пор, по его словам, этого не произошло.
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дмитрий песков, вашингтон (город), в мире