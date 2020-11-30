https://ria.ru/20201130/rossiya-1586944710.html

В Кремле надеются, что у США появится воля наладить отношения с Россией

В Кремле надеются, что у США появится воля наладить отношения с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами выразил надежду на то, что в Вашингтоне появится политическая воля к нормализации... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T13:11

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дмитрий песков

вашингтон (город)

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами выразил надежду на то, что в Вашингтоне появится политическая воля к нормализации отношений с Россией, до сих пор, по его словам, этого не произошло.

вашингтон (город)

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дмитрий песков, вашингтон (город), в мире