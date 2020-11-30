https://ria.ru/20201130/risdiplam-1587022479.html
Минздрав зарегистрировал препарат "Рисдиплам" для лечения СМА
Минздрав зарегистрировал препарат "Рисдиплам" для лечения СМА
Министерство здравоохранения зарегистрировало еще один препарат для лечения спинальной мышечной атрофии "Рисдиплам", следует из данных государственного реестра... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:19
2020-11-30T18:19
2020-11-30T19:03
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Министерство здравоохранения зарегистрировало еще один препарат для лечения спинальной мышечной атрофии "Рисдиплам", следует из данных государственного реестра лекарственных средств.Страна держателя регистрационного удостоверения "Рисдиплама" — Швейцария. Его выпускают в форме порошка для приготовления раствора. Несколько дней назад правительство включило "Нусинерсен" (рыночное наименование — "Спинраза") для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2021 год. На тот момент "Спинраза" было единственным лекарством для больных СМА, зарегистрированным в России. Одна его инъекция стоит 125 тысяч долларов. Препарат назначают пожизненно в качестве терапии.Спинальная мышечная атрофия — одна из наиболее частых причин детской смертности, вызванной наследственными заболеваниями. При СМА ребенок постепенно утрачивает моторные функции, может перестать двигаться и даже дышать. Организация помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями стала центральной темой совещания Владимира Путина с членами правительства. На эту цель в следующем году выделены 60 миллиардов рублей.Кроме того, по предложению президента с 1 января 2021 года отменят плоскую шкалу подоходного налога, повысив его с 13 до 15 процентов для доходов сверх пяти миллионов рублей в год. Средства от этого планируют направить больным детям.
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здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Министерство здравоохранения
зарегистрировало еще один препарат для лечения спинальной мышечной атрофии "Рисдиплам", следует из данных государственного реестра лекарственных средств.
Страна держателя регистрационного удостоверения "Рисдиплама" — Швейцария
. Его выпускают в форме порошка для приготовления раствора.
Несколько дней назад правительство включило "Нусинерсен" (рыночное наименование — "Спинраза") для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2021 год. На тот момент "Спинраза" было единственным лекарством для больных СМА, зарегистрированным в России. Одна его инъекция стоит 125 тысяч долларов. Препарат назначают пожизненно в качестве терапии.
Спинальная мышечная атрофия — одна из наиболее частых причин детской смертности, вызванной наследственными заболеваниями. При СМА ребенок постепенно утрачивает моторные функции, может перестать двигаться и даже дышать.
Организация помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями стала центральной темой совещания Владимира Путина
с членами правительства. На эту цель в следующем году выделены 60 миллиардов рублей.
Кроме того, по предложению президента с 1 января 2021 года отменят плоскую шкалу подоходного налога, повысив его с 13 до 15 процентов для доходов сверх пяти миллионов рублей в год. Средства от этого планируют направить больным детям.