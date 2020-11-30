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Краснодарский край
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Кубань увеличила производство бактерицидных рециркуляторов воздуха
Кубань увеличила производство бактерицидных рециркуляторов воздуха
Предприятия Краснодарского края в ноябре в четыре раза увеличили производство бактерицидных рециркуляторов воздуха, сообщает администрация региона. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T19:27
2020-11-30T19:27
краснодарский край
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вениамин кондратьев
здоровье - общество
краснодар
анапа
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 30 ноя — РИА Новости. Предприятия Краснодарского края в ноябре в четыре раза увеличили производство бактерицидных рециркуляторов воздуха, сообщает администрация региона.Отмечается, что наладить выпуск средств защиты и профилактики от коронавирусной инфекции поручил губернатор Вениамин Кондратьев."За один месяц предприятия суммарно нарастили объемы производства приборов более чем в четыре раза. Всего за октябрь и ноябрь выпущено более 2 тысяч единиц оборудования", - отмечается со ссылкой на главу департамента промышленной политики края Ивана Куликова.По его словам, первые партии рециркуляторов поставлены в бюджетные учреждения Краснодара и Анапы, а также в торговые и промышленные предприятия региона. Глава ведомства отметил, что предприятия продолжат увеличивать объемы выпуска оборудования. До конца года планируется произвести еще более 2 тысяч рециркуляторов.По данным краевых властей, промышленность Кубани в период пандемии коронавируса оперативно переориентировалась на потребности медицины. В мае в регионе первыми в стране открыли линию по производству масок. Сейчас их шьют уже 30 фабрик, они выпускают по 300 тысяч масок в сутки. В октябре два краевых предприятия запустили производства рециркуляторов для очистки воздуха.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вениамин кондратьев, здоровье - общество, краснодар, анапа, краснодарский край, экономика

Кубань увеличила производство бактерицидных рециркуляторов воздуха

19:27 30.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОДАР, 30 ноя — РИА Новости. Предприятия Краснодарского края в ноябре в четыре раза увеличили производство бактерицидных рециркуляторов воздуха, сообщает администрация региона.

"На промышленных предприятиях "ПищТех" и "НПК им. Седина" запущено серийное производство современных бактерицидных рециркуляторов воздуха. Производительность оборудования для профилактики и борьбы с вирусами и инфекцией составляет от 30 до 260 м3/час, а эффективность – до 99%. Рециркуляторы могут использоваться в помещениях различных размеров и работать в присутствии людей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наладить выпуск средств защиты и профилактики от коронавирусной инфекции поручил губернатор Вениамин Кондратьев.
"За один месяц предприятия суммарно нарастили объемы производства приборов более чем в четыре раза. Всего за октябрь и ноябрь выпущено более 2 тысяч единиц оборудования", - отмечается со ссылкой на главу департамента промышленной политики края Ивана Куликова.
По его словам, первые партии рециркуляторов поставлены в бюджетные учреждения Краснодара и Анапы, а также в торговые и промышленные предприятия региона. Глава ведомства отметил, что предприятия продолжат увеличивать объемы выпуска оборудования. До конца года планируется произвести еще более 2 тысяч рециркуляторов.
По данным краевых властей, промышленность Кубани в период пандемии коронавируса оперативно переориентировалась на потребности медицины. В мае в регионе первыми в стране открыли линию по производству масок. Сейчас их шьют уже 30 фабрик, они выпускают по 300 тысяч масок в сутки. В октябре два краевых предприятия запустили производства рециркуляторов для очистки воздуха.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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