Кубань увеличила производство бактерицидных рециркуляторов воздуха
КРАСНОДАР, 30 ноя — РИА Новости. Предприятия Краснодарского края в ноябре в четыре раза увеличили производство бактерицидных рециркуляторов воздуха, сообщает администрация региона.
"На промышленных предприятиях "ПищТех" и "НПК им. Седина" запущено серийное производство современных бактерицидных рециркуляторов воздуха. Производительность оборудования для профилактики и борьбы с вирусами и инфекцией составляет от 30 до 260 м3/час, а эффективность – до 99%. Рециркуляторы могут использоваться в помещениях различных размеров и работать в присутствии людей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наладить выпуск средств защиты и профилактики от коронавирусной инфекции поручил губернатор Вениамин Кондратьев.
"За один месяц предприятия суммарно нарастили объемы производства приборов более чем в четыре раза. Всего за октябрь и ноябрь выпущено более 2 тысяч единиц оборудования", - отмечается со ссылкой на главу департамента промышленной политики края Ивана Куликова.
По его словам, первые партии рециркуляторов поставлены в бюджетные учреждения Краснодара и Анапы, а также в торговые и промышленные предприятия региона. Глава ведомства отметил, что предприятия продолжат увеличивать объемы выпуска оборудования. До конца года планируется произвести еще более 2 тысяч рециркуляторов.
По данным краевых властей, промышленность Кубани в период пандемии коронавируса оперативно переориентировалась на потребности медицины. В мае в регионе первыми в стране открыли линию по производству масок. Сейчас их шьют уже 30 фабрик, они выпускают по 300 тысяч масок в сутки. В октябре два краевых предприятия запустили производства рециркуляторов для очистки воздуха.
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