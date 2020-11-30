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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201130/razvitie-1586967071.html
В развитие четырех бывших промзон Москвы вложат 25 млрд рублей
В развитие четырех бывших промзон Москвы вложат 25 млрд рублей
Власти Москвы приняли решение о реорганизации еще четырех крупных промзон на юге, востоке и севере столицы, инвестиции в развитие этих территорий составят 25... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:29
2020-11-30T14:29
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о реорганизации еще четырех крупных промзон на юге, востоке и севере столицы, инвестиции в развитие этих территорий составят 25 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В рамках комплексного развития на территориях бывших промзон Братцево, Чертаново и Выхино общей площадью 11,3 гектара появятся современные объекты производственного и общественно-делового назначения. Редевелопмент еще одной бывшей промышленной зоны Перово включает в себя также жилую застройку, детский сад, школу и детскую поликлинику. Планируемый объем инвестиций в эти проекты составит около 25 миллиардов рублей. В результате будет создано более 5,2 тысячи рабочих мест, а ожидаемый бюджетный эффект для города превысит 1,9 миллиарда рублей в год", — рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Как отмечается в сообщении, владельцы промзон Братцево и Чертаново могут в течение шести месяцев обратиться в Мэрию Москвы для заключения договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) и предоставить разработанную документацию по планировке территории. Если собственники не найдут возможности заняться реализацией проектов самостоятельно, город найдет инвесторов через аукцион. В свою очередь, для проведения реновации промзон Выхино и Перово в правила землепользования и застройки столицы в ближайшее время будут внесены соответствующие изменения."Самым масштабным по объему ожидаемых инвестиций должен стать проект КРТ в бывшей промзоне Чертаново на юге столицы. Сюда планируется вложить 8,7 миллиарда рублей. Инвестор получит право возвести на территории в 2,8 гектара объекты общественно-делового назначения общей площадью около 112 тысяч квадратных метров. Это, например, могут быть объекты торговли, общественного питания, развлекательные центры. Этот проект даст городу 2,8 тысячи новых рабочих мест, а ежегодные поступления в бюджет составят более 900 миллионов рублей", — уточнил глава ДИПП Александр Прохоров. В промзоне Перово планируется реорганизовать участок площадью 4,12 гектара. Там будет создана инфраструктура общей площадью 80,74 тысячи квадратных метров: появятся жилые дома более чем на 1,4 тысячи жителей, детский сад на 75 мест, школа на 175 мест и детская поликлиника. Благодаря этому здесь будет создано 270 новых рабочих мест, а ожидаемый эффект для бюджета города составит порядка 146,8 миллиона рублей в год. Инвестиции в проект могут составить семь миллиардов рублей.В бывшей промзоне Выхино предлагается реорганизовать территорию общей площадью 3,94 гектара. Город планирует привлечь 5,1 миллиарда рублей. Здесь появится 1,3 тысячи новых рабочих мест, а доход бюджета составит почти 500 миллионов рублей в год.На участке промзоны Братцево площадью 4,6 гектара разместятся объекты производственного и общественно-делового назначения — они займут порядка 68 тысяч квадратных метров. В проект будет инвестировано 4,1 миллиарда рублей, это поможет создать 850 рабочих мест. Планируется, что ежегодные поступления в городской бюджет составят более 316 миллионов рублей.Главная цель комплексного развития бывших промзон — вовлечение в оборот фактически заброшенных городских территорий и эффективное их использование. При этом город сам четко устанавливает, что должно быть построено на их месте, отмечается в сообщении.Всего, по данным пресс-службы, в результате реализации КРТ в Москве будут привлечены инвестиции в объеме 7 триллионов рублей, что позволит создать около 500 тысяч новых рабочих мест. Планируемый объем выплат в бюджет составит почти 3 триллиона рублей.На сегодня в Москве были обследованы все промышленные зоны, их общая площадь составляет 14,9 тысячи гектаров. На данный момент планируется развитие 122 территорий общей площадью 1,9 тысячи гектаров — здесь планируется построить более 37 миллионов квадратных метров объектов производственного, социального и жилого назначения.
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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва

В развитие четырех бывших промзон Москвы вложат 25 млрд рублей

14:29 30.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о реорганизации еще четырех крупных промзон на юге, востоке и севере столицы, инвестиции в развитие этих территорий составят 25 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"В рамках комплексного развития на территориях бывших промзон Братцево, Чертаново и Выхино общей площадью 11,3 гектара появятся современные объекты производственного и общественно-делового назначения. Редевелопмент еще одной бывшей промышленной зоны Перово включает в себя также жилую застройку, детский сад, школу и детскую поликлинику. Планируемый объем инвестиций в эти проекты составит около 25 миллиардов рублей. В результате будет создано более 5,2 тысячи рабочих мест, а ожидаемый бюджетный эффект для города превысит 1,9 миллиарда рублей в год", — рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Как отмечается в сообщении, владельцы промзон Братцево и Чертаново могут в течение шести месяцев обратиться в Мэрию Москвы для заключения договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) и предоставить разработанную документацию по планировке территории. Если собственники не найдут возможности заняться реализацией проектов самостоятельно, город найдет инвесторов через аукцион.
В свою очередь, для проведения реновации промзон Выхино и Перово в правила землепользования и застройки столицы в ближайшее время будут внесены соответствующие изменения.
"Самым масштабным по объему ожидаемых инвестиций должен стать проект КРТ в бывшей промзоне Чертаново на юге столицы. Сюда планируется вложить 8,7 миллиарда рублей. Инвестор получит право возвести на территории в 2,8 гектара объекты общественно-делового назначения общей площадью около 112 тысяч квадратных метров. Это, например, могут быть объекты торговли, общественного питания, развлекательные центры. Этот проект даст городу 2,8 тысячи новых рабочих мест, а ежегодные поступления в бюджет составят более 900 миллионов рублей", — уточнил глава ДИПП Александр Прохоров.
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В промзоне Перово планируется реорганизовать участок площадью 4,12 гектара. Там будет создана инфраструктура общей площадью 80,74 тысячи квадратных метров: появятся жилые дома более чем на 1,4 тысячи жителей, детский сад на 75 мест, школа на 175 мест и детская поликлиника. Благодаря этому здесь будет создано 270 новых рабочих мест, а ожидаемый эффект для бюджета города составит порядка 146,8 миллиона рублей в год. Инвестиции в проект могут составить семь миллиардов рублей.
В бывшей промзоне Выхино предлагается реорганизовать территорию общей площадью 3,94 гектара. Город планирует привлечь 5,1 миллиарда рублей. Здесь появится 1,3 тысячи новых рабочих мест, а доход бюджета составит почти 500 миллионов рублей в год.
На участке промзоны Братцево площадью 4,6 гектара разместятся объекты производственного и общественно-делового назначения — они займут порядка 68 тысяч квадратных метров. В проект будет инвестировано 4,1 миллиарда рублей, это поможет создать 850 рабочих мест. Планируется, что ежегодные поступления в городской бюджет составят более 316 миллионов рублей.
Главная цель комплексного развития бывших промзон — вовлечение в оборот фактически заброшенных городских территорий и эффективное их использование. При этом город сам четко устанавливает, что должно быть построено на их месте, отмечается в сообщении.
Всего, по данным пресс-службы, в результате реализации КРТ в Москве будут привлечены инвестиции в объеме 7 триллионов рублей, что позволит создать около 500 тысяч новых рабочих мест. Планируемый объем выплат в бюджет составит почти 3 триллиона рублей.
На сегодня в Москве были обследованы все промышленные зоны, их общая площадь составляет 14,9 тысячи гектаров. На данный момент планируется развитие 122 территорий общей площадью 1,9 тысячи гектаров — здесь планируется построить более 37 миллионов квадратных метров объектов производственного, социального и жилого назначения.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровМосква
 
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