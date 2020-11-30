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Россия потребовала прекратить "офисные расследования" ОЗХО в Сирии
Россия потребовала прекратить "офисные расследования" ОЗХО в Сирии
Россия требует положить конец "офисным расследованиям", которые проводит Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) без выезда... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T17:32
2020-11-30T17:32
россия
организация по запрещению химического оружия
сирия
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия требует положить конец "офисным расследованиям", которые проводит Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) без выезда на места инцидентов, говорится в заявлении российской делегации в связи с открытием 25-ой сессии Конференции государств-членов ОЗХО."Россия неоднократно заявляла о необходимости основательной реформы Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС). Не устаем повторять требование положить конец "офисным расследованиям", которые осуществляются без выезда на места инцидентов и самостоятельного отбора проб инспекторами, без соблюдения последовательности действий при обеспечении сохранности вещественных доказательств ("chain of custody"), а также при опоре на ангажированные НПО, финансируемые противниками Дамаска", - говорится в заявлении.В российской делегации напомнили, что вскрывшийся вопиющий случай подтасовок с подготовкой результатов расследования событий в сирийской Думе навсегда останется "темным пятном" в истории ОЗХО."Разоблачения подогнанного под политический заказ доклада в оправдание нанесенного Вашингтоном, Лондоном и Парижем без всякого разбирательства и в нарушение Устава ООН ракетного удара по Сирии нанесли серьезный урон репутации ОЗХО", - добавили в делегации.ОЗХО 1 марта 2019 года опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте, произошедшего 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке использовалось "токсическое химическое вещество… вероятно, хлор". В документе, в частности, утверждается, что баллоны с хлором были сброшены с воздуха, что позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию.Однако позже в общий доступ попал документ с инженерной оценкой эксперта ОЗХО Иэна Хендерсона, где говорилось, что "наблюдения, сделанные в двух местах происшествия, вместе с последующим анализом позволяют предположить, что, вероятнее всего, баллоны положили, а не сбросили с воздуха". В документе отмечалось, что группа специалистов во главе с Хендерсоном провела ряд тестов, имитирующих ситуацию. Эксперты пришли к выводу, что в одном из предполагаемых случаев химатаки следы от предполагаемого удара емкости, в которой якобы было отравляющее вещество, не совпадают с повреждением бетонной крыши на месте происшествия. Анализ второго места, где емкость с газом нашли на кровати в одном из помещений, показал, что клапан баллона остался нетронутым, что невозможно при прохождении через перекрытия потолка.Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
https://ria.ru/20200730/1575178987.html
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россия, организация по запрещению химического оружия, сирия, в мире

Россия потребовала прекратить "офисные расследования" ОЗХО в Сирии

17:32 30.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил АлаеддинМесто, где террористы готовили провокацию с химически отравляющим веществом в городе Саракеб в провинции Идлиб, Сирия
Место, где террористы готовили провокацию с химически отравляющим веществом в городе Саракеб в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия требует положить конец "офисным расследованиям", которые проводит Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) без выезда на места инцидентов, говорится в заявлении российской делегации в связи с открытием 25-ой сессии Конференции государств-членов ОЗХО.
"Россия неоднократно заявляла о необходимости основательной реформы Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС). Не устаем повторять требование положить конец "офисным расследованиям", которые осуществляются без выезда на места инцидентов и самостоятельного отбора проб инспекторами, без соблюдения последовательности действий при обеспечении сохранности вещественных доказательств ("chain of custody"), а также при опоре на ангажированные НПО, финансируемые противниками Дамаска", - говорится в заявлении.
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В российской делегации напомнили, что вскрывшийся вопиющий случай подтасовок с подготовкой результатов расследования событий в сирийской Думе навсегда останется "темным пятном" в истории ОЗХО.
"Разоблачения подогнанного под политический заказ доклада в оправдание нанесенного Вашингтоном, Лондоном и Парижем без всякого разбирательства и в нарушение Устава ООН ракетного удара по Сирии нанесли серьезный урон репутации ОЗХО", - добавили в делегации.
ОЗХО 1 марта 2019 года опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте, произошедшего 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке использовалось "токсическое химическое вещество… вероятно, хлор". В документе, в частности, утверждается, что баллоны с хлором были сброшены с воздуха, что позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию.
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Однако позже в общий доступ попал документ с инженерной оценкой эксперта ОЗХО Иэна Хендерсона, где говорилось, что "наблюдения, сделанные в двух местах происшествия, вместе с последующим анализом позволяют предположить, что, вероятнее всего, баллоны положили, а не сбросили с воздуха". В документе отмечалось, что группа специалистов во главе с Хендерсоном провела ряд тестов, имитирующих ситуацию. Эксперты пришли к выводу, что в одном из предполагаемых случаев химатаки следы от предполагаемого удара емкости, в которой якобы было отравляющее вещество, не совпадают с повреждением бетонной крыши на месте происшествия. Анализ второго места, где емкость с газом нашли на кровати в одном из помещений, показал, что клапан баллона остался нетронутым, что невозможно при прохождении через перекрытия потолка.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.
МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
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