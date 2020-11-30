https://ria.ru/20201130/raskol-1586979521.html

Иерарх: РПЦ нужно укреплять внутреннее единство и молиться о Варфоломее

Иерарх: РПЦ нужно укреплять внутреннее единство и молиться о Варфоломее

Русская православная церковь должна укреплять внутреннее единство, в том числе с Украинской церковью, также следует молиться о тех предстоятелях и епископах... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T15:17

2020-11-30T15:17

2020-11-30T15:17

религия и мировоззрение

константинопольский патриархат

новости - религия и мировоззрение

украинская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Русская православная церковь должна укреплять внутреннее единство, в том числе с Украинской церковью, также следует молиться о тех предстоятелях и епископах других поместных Церквей, которые уходят в раскол, считает глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Выступая на онлайн-семинаре в общецерковной аспирантуре и докторантуре, в котором приняли участие более 70 секретарей епархий и помощников архиереев, митрополит Иларион коснулся того, что сейчас происходит в сфере межправославных отношений и как Русская православная церковь должна на это реагировать."Сейчас мы являемся свидетелями, но, слава Богу, не участниками раскола, который происходит в мировом православии. Не мы его инициировали, и мы в нем не участвуем. Раскол инициировал Константинопольский патриарх, и он перетягивает на свою сторону определенных предстоятелей Церквей и кого-то из епископата. При этом надо иметь в виду, что упомянутые сейчас греческие Церкви (Александрийская, Элладская и Кипрская - ред.) воспринимают патриарха Варфоломея как своего начальника, а то, что от него исходит, - фактически как приказ, который надо выполнять", - сказал иерарх.Поэтому, по его словам, нет ничего удивительного в том, что предстоятели и епископы указанных Церквей присоединяются к решениям Константинопольского патриарха. Однако для членов Русской церкви, отметил митрополит Иларион, "это, по сути, не имеет никакого значения"."Мы видим, что наша Церковь, ее епископат консолидированы в России, в Украине, в Белоруссии и других странах. <...> Есть воля епископата, духовенства и церковного народа Украинской церкви на то, чтобы оставаться в единстве с Русской церковью. Нам некоторые говорят: дайте автокефалию Украинской церкви, отпустите ее - всем станет легче. Но если этого не хочет народ, не хотят архиереи, не хочет духовенство, как мы можем навязать автокефалию? Не можем и не будем. Поэтому наша с вами задача - укреплять внутреннее единство нашей Церкви. А что там происходит за ее пределами, пусть остается на совести тех, кто инициировал эти процессы", - сказал глава ОВЦС.По его мнению, сейчас можно "только молиться о вразумлении" Константинопольского патриарха Варфоломея, который впал в раскол. "Если он втягивает в раскол других людей, мы можем и должны молиться также об их вразумлении. Но наша непосредственная задача - укреплять внутреннее единство нашей Церкви, нести людям свет евангельской веры", - заключил представитель РПЦ.Священный синод Кипрской православной церкви (КПЦ) 25 ноября постановил "не идти наперекор решению предстоятеля" – главы КПЦ архиепископа Хризостома, который ранее помянул за богослужением главу раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко, что фактически означает его признание. Синод РПЦ 20 ноября принял решение прекратить поминовение Архиепископа Кипрского Хризостома II в диптихах, молитвенное и евхаристическое общение с ним, а также "с иерархами Кипрской Церкви, которые вступят в церковное общение с украинскими раскольниками".В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

https://ria.ru/20201127/raskol-1586624769.html

https://ria.ru/20201125/kipr-1586304798.html

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константинопольский патриархат, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата