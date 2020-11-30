https://ria.ru/20201130/rabota-1586917831.html

Профсоюзы рассказали, как привлечь россиян в сферы, где работают мигранты

Профсоюзы рассказали, как привлечь россиян в сферы, где работают мигранты

Нехватки рабочих рук в сферах, где обычно трудились мигранты, можно избежать, если работодатели предложат россиянам достойную зарплату и условия труда, считает... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T11:03

2020-11-30T11:03

2020-11-30T11:03

александр шершуков

федерация независимых профсоюзов россии

общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Нехватки рабочих рук в сферах, где обычно трудились мигранты, можно избежать, если работодатели предложат россиянам достойную зарплату и условия труда, считает заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.Ранее газета "Ведомости" написала, что работодатели заявляют о нехватке кадров в сферах, где обычно трудились мигранты. По оценке издания, сегодня на территории России находится на 0,6-1,4 миллиона (или на 10-20%) иностранных рабочих меньше, чем было бы в обычное время.Говоря о мобильности россиян в поисках работы, он отметил, что не видел таких массовых исследований, но, учитывая, что люди уезжают работать вахтовым методом за достаточно среднюю зарплату, вполне естественно, что при предложении нормальных условий работы и зарплаты люди будут мобильны.

https://ria.ru/20201123/professii-1585837979.html

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александр шершуков, федерация независимых профсоюзов россии, общество