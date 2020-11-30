Профсоюзы рассказали, как привлечь россиян в сферы, где работают мигранты
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Нехватки рабочих рук в сферах, где обычно трудились мигранты, можно избежать, если работодатели предложат россиянам достойную зарплату и условия труда, считает заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
Ранее газета "Ведомости" написала, что работодатели заявляют о нехватке кадров в сферах, где обычно трудились мигранты. По оценке издания, сегодня на территории России находится на 0,6-1,4 миллиона (или на 10-20%) иностранных рабочих меньше, чем было бы в обычное время.
"Мы прекрасно понимаем, почему на данных работах привлекался труд мигрантов. Потому что это возможность платить меньшие деньги и работать в худших условиях. В случае если работодатели в состоянии изменить эту ситуацию, то есть платить российскому работнику справедливую заработную плату и сделать так, чтобы он работал в условиях, отвечающих нормам трудового законодательства, я думаю, что здесь недостатка в рабочих руках не будет", - сказал Шершуков.
Говоря о мобильности россиян в поисках работы, он отметил, что не видел таких массовых исследований, но, учитывая, что люди уезжают работать вахтовым методом за достаточно среднюю зарплату, вполне естественно, что при предложении нормальных условий работы и зарплаты люди будут мобильны.
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