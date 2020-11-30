https://ria.ru/20201130/pytki--1586970352.html

Защита обжаловала приговор по делу о пытках в ярославской колонии

Защита обжаловала приговор по делу о пытках в ярославской колонии

Защита избитого в ИК-1 Ярославля Евгения Макарова обжаловала приговор, вынесенный в отношении бывших сотрудников УФСИН, заявила РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:42

2020-11-30T14:42

2020-11-30T14:42

ольга михайлова

андрей макаров

ярославль

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Защита избитого в ИК-1 Ярославля Евгения Макарова обжаловала приговор, вынесенный в отношении бывших сотрудников УФСИН, заявила РИА Новости в понедельник адвокат Ирина Бирюкова.Заволжский суд Ярославля 19 ноября оправдал 2 из 13 фигурантов, а остальным назначил сроки от 3 лет до 4 лет и 3 месяцев колонии. Шестеро из них уже отбыли назначенные сроки, находясь под стражей, и их освободили в зале заседаний. Суд запретил фигурантам устраиваться в силовые структуры в течение 2,5 лет после освобождения, но не стал лишать их званий."Я не обжаловала срок только в части одного сотрудника - Андреева, так как он единственный, кто принес извинения потерпевшему и частично загладил моральный вред", - добавила собеседница.Бирюкова отметила, что считает справедливыми сроки, которые запрашивала для обвиняемых прокуратура – это от 4 до 5,5 лет лишения свободы. Максимальные сроки – по семь лет колонии - обвинение просило для бывшего замначальника колонии по вопросам безопасности Игита Михайлова и занимавшего на момент инцидента должность врио начальника колонии Дмитрия Николаева, которые, по свидетельствам фигурантов, дали указания провести с Макаровым "воспитательную работу". Как раз Михайлова и Николаева суд оправдал.Видео массового избиения сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова в колонии №1 Ярославля было опубликовано в июле 2018 года "Новой газетой". Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, задержаны 15 человек. Бывший замначальника оперативного отдела колонии №1 Ярославля Сергей Ефремов пошел на сделку со следствием и получил 4 года колонии общего режима. Спустя полгода, 19 ноября перед судом предстали еще 13 бывших работников колонии. Рассмотрение уголовного дела в отношении еще одного обвиняемого, бывшего замначальника колонии №1 Ивана Калашникова, временно приостановлено из-за его тяжелого заболевания.

https://ria.ru/20200609/1572666684.html

ярославль

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ольга михайлова, андрей макаров, ярославль, происшествия