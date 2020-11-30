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Путин потребовал от чиновников обратить внимание на доходы населения
Путин потребовал от чиновников обратить внимание на доходы населения
Президент Владимир Путин призвал чиновников обращать внимание на проблемы с доходами населения и с аварийным жильем. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:46
2020-11-30T15:45
республика бурятия
жилье
алексей цыденов
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин призвал чиновников обращать внимание на проблемы с доходами населения и с аварийным жильем. Президент отметил, что это процесс многовекторный, он касается и создания новых рабочих мест, в том числе за счет реализации инвестпроектов."Но на это нужно обращать внимание, конечно. Я надеюсь, что эта тенденция с увеличением и с достаточно большим объемом инвестпроектов даст позитивный результат по этому вопросу социального уже характера", — добавил глава государства.Требует внимания и вопрос с аварийным жилым фондом, считает президент."Аварийного жилья многовато", — сказал Путин, отметив, что объемы строительства снизились и на душу населения, и по абсолютным величинам."На это нужно обратить особое внимание, тем более что мы стройке по разным каналам оказываем поддержку, и значительную, и в целом удается сохранить необходимые нам тенденции — сейчас не буду все перечислять, но вы об этом сами хорошо знаете. Требуется ваше личное внимание здесь, так же как и к доходам населения", — обратился президент к Цынденову.По данным Росстата, во втором квартале этого года реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 8,4 процента по сравнению с тем же периодом 2019-го. В третьем квартале спад несколько замедлился и составил 4,8 процента.
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республика бурятия, жилье, алексей цыденов, владимир путин, экономика

Путин потребовал от чиновников обратить внимание на доходы населения

14:46 30.11.2020 (обновлено: 15:45 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРабочая встреча президента Владимира Путина с главой Бурятии Алексеем Цыденовым
Рабочая встреча президента Владимира Путина с главой Бурятии Алексеем Цыденовым - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин призвал чиновников обращать внимание на проблемы с доходами населения и с аварийным жильем.

"Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения. Но мы должны таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания", — сказал он на онлайн-встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Президент отметил, что это процесс многовекторный, он касается и создания новых рабочих мест, в том числе за счет реализации инвестпроектов.
"Но на это нужно обращать внимание, конечно. Я надеюсь, что эта тенденция с увеличением и с достаточно большим объемом инвестпроектов даст позитивный результат по этому вопросу социального уже характера", — добавил глава государства.
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"На это нужно обратить особое внимание, тем более что мы стройке по разным каналам оказываем поддержку, и значительную, и в целом удается сохранить необходимые нам тенденции — сейчас не буду все перечислять, но вы об этом сами хорошо знаете. Требуется ваше личное внимание здесь, так же как и к доходам населения", — обратился президент к Цынденову.
По данным Росстата, во втором квартале этого года реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 8,4 процента по сравнению с тем же периодом 2019-го. В третьем квартале спад несколько замедлился и составил 4,8 процента.
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Республика БурятияЖильеАлексей ЦыденовВладимир ПутинЭкономика
 
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