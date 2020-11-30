https://ria.ru/20201130/putin-1586971646.html

Путин потребовал от чиновников обратить внимание на доходы населения

Путин потребовал от чиновников обратить внимание на доходы населения

Президент Владимир Путин призвал чиновников обращать внимание на проблемы с доходами населения и с аварийным жильем. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:46

2020-11-30T14:46

2020-11-30T15:45

республика бурятия

жилье

алексей цыденов

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин призвал чиновников обращать внимание на проблемы с доходами населения и с аварийным жильем. Президент отметил, что это процесс многовекторный, он касается и создания новых рабочих мест, в том числе за счет реализации инвестпроектов."Но на это нужно обращать внимание, конечно. Я надеюсь, что эта тенденция с увеличением и с достаточно большим объемом инвестпроектов даст позитивный результат по этому вопросу социального уже характера", — добавил глава государства.Требует внимания и вопрос с аварийным жилым фондом, считает президент."Аварийного жилья многовато", — сказал Путин, отметив, что объемы строительства снизились и на душу населения, и по абсолютным величинам."На это нужно обратить особое внимание, тем более что мы стройке по разным каналам оказываем поддержку, и значительную, и в целом удается сохранить необходимые нам тенденции — сейчас не буду все перечислять, но вы об этом сами хорошо знаете. Требуется ваше личное внимание здесь, так же как и к доходам населения", — обратился президент к Цынденову.По данным Росстата, во втором квартале этого года реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 8,4 процента по сравнению с тем же периодом 2019-го. В третьем квартале спад несколько замедлился и составил 4,8 процента.

https://ria.ru/20200721/1574639456.html

https://ria.ru/20201014/dengi-1579685862.html

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республика бурятия, жилье, алексей цыденов, владимир путин, экономика