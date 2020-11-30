Путин по видеосвязи пообщается с главой Бурятии

"Будет у него из Кремля также видеоконференция с Цыденовым, это глава республики Бурятия. Традиционно продолжается диалог Путина с руководителями регионов. Во второй половине дня также не исключаем международного телефонного разговора", - сообщил Песков, отметив, что других публичных мероприятий в этот день у президента не запланировано.