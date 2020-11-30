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Путин по видеосвязи пообщается с главой Бурятии
Путин по видеосвязи пообщается с главой Бурятии
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет по видеосвязи встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, кроме того, на вторую половину дня намечен... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:02
2020-11-30T13:02
2020-11-30T13:02
республика бурятия
алексей цыденов
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет по видеосвязи встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, кроме того, на вторую половину дня намечен международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он уточнил, что Путин в понедельник работает в Кремле, у него запланированы различные внутренние встречи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, алексей цыденов, дмитрий песков, владимир путин, политика