https://ria.ru/20201130/putin-1586921504.html

Путин отметил совместные усилия парламентов стран ОДКБ в борьбе с COVID

Путин отметил совместные усилия парламентов стран ОДКБ в борьбе с COVID

Президент России Владимир Путин отметил совместные усилия парламентов стран ОДКБ по борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T11:24

2020-11-30T11:24

2020-11-30T11:24

коронавирус covid-19

одкб

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил совместные усилия парламентов стран ОДКБ по борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции.Соответствующая приветственная телеграмма участникам заседания Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности опубликована на сайте Кремля.Российский лидер отметил, что в условиях нарастания таких вызовов, как международный терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков и нелегальная миграция, большое значение придается деятельности Парламентской Ассамблеи по своевременной ратификации принятых в ОДКБ документов, по гармонизации национального законодательства по безопасности.Российский президент выразил уверенность, что дискуссии будут содержательными и продуктивными, а решения, принятые по итогам заседания, послужат укреплению союзнических связей между странами. Путин также пожелал участникам заседания успехов и всего самого доброго.

https://ria.ru/20201117/karabakh-1585078430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, одкб, владимир путин, в мире