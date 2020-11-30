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Путин отметил совместные усилия парламентов стран ОДКБ в борьбе с COVID
Путин отметил совместные усилия парламентов стран ОДКБ в борьбе с COVID
Президент России Владимир Путин отметил совместные усилия парламентов стран ОДКБ по борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T11:24
2020-11-30T11:24
2020-11-30T11:24
коронавирус covid-19
одкб
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил совместные усилия парламентов стран ОДКБ по борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции.Соответствующая приветственная телеграмма участникам заседания Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности опубликована на сайте Кремля.Российский лидер отметил, что в условиях нарастания таких вызовов, как международный терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков и нелегальная миграция, большое значение придается деятельности Парламентской Ассамблеи по своевременной ратификации принятых в ОДКБ документов, по гармонизации национального законодательства по безопасности.Российский президент выразил уверенность, что дискуссии будут содержательными и продуктивными, а решения, принятые по итогам заседания, послужат укреплению союзнических связей между странами. Путин также пожелал участникам заседания успехов и всего самого доброго.
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коронавирус covid-19, одкб, владимир путин, в мире
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
отметил совместные усилия парламентов стран ОДКБ
по борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции.
Соответствующая приветственная телеграмма участникам заседания Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности опубликована на сайте Кремля.
"Укрепление безопасности на пространстве наших стран, развитие коллективного оборонного потенциала в тесной координации с партнёрами – ключевые приоритеты российского председательства в ОДКБ в текущем году. Значимую роль в реализации этих задач играет взаимодействие государств – членов Организации по парламентской линии", - говорится в приветствии.
Российский лидер отметил, что в условиях нарастания таких вызовов, как международный терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотиков и нелегальная миграция, большое значение придается деятельности Парламентской Ассамблеи по своевременной ратификации принятых в ОДКБ документов, по гармонизации национального законодательства по безопасности.
"Важным направлением межпарламентского сотрудничества является также выработка общих подходов в противостоянии угрозам, связанным с вмешательством во внутренние дела суверенных государств. И, разумеется, особую актуальность сегодня приобретает координация усилий, нацеленных на борьбу с пандемией коронавируса", - добавил Путин.
Российский президент выразил уверенность, что дискуссии будут содержательными и продуктивными, а решения, принятые по итогам заседания, послужат укреплению союзнических связей между странами. Путин также пожелал участникам заседания успехов и всего самого доброго.