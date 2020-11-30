https://ria.ru/20201130/psaki-1586984988.html

В Госдуме заявили, что возвращение Псаки в Белый дом вызывает тревогу

В Госдуме заявили, что возвращение Псаки в Белый дом вызывает тревогу

Возвращение Джен Псаки в команду избранного, по предварительным данным, президента США Джо Байдена было ожидаемым, однако факт, что подобные люди занимают... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T15:44

2020-11-30T15:44

2020-11-30T15:44

дженнифер псаки

госдума рф

елена панина

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Возвращение Джен Псаки в команду избранного, по предварительным данным, президента США Джо Байдена было ожидаемым, однако факт, что подобные люди занимают высокие государственные посты в ядерной сверхдержаве, вызывает закономерную тревогу, сказала РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее штаб Байдена сообщил, что политик намерен назначить бывшую главу пресс-службы госдепа Псаки пресс-секретарем Белого дома. Как говорится в сообщении на сайте переходной команды, на ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, будут назначены только женщины.В беседе с РИА Новости Панина отметила, что рассуждения Псаки о "белорусском море" и "ростовских горах" вошли в число самых известных курьезов и комических эпизодов мировой политики.Вместе с тем, по мнению политика, между Псаки и ее будущим шефом Байденом есть много общего: начальник, которые путает имена политиков и даже своих родственников, и его пресс-секретарь "с нулевыми познаниями в географии", возможно, будут хорошо дополнять друг друга.Депутат отметила, на первый взгляд, это выглядит крайне комично."Однако тот факт, что подобные персонажи занимают высокие государственные посты в США – ядерной сверхдержаве, вызывает закономерную тревогу. Либо надо признать, что они не способны занимать руководящие посты, либо решения за них будут принимать совсем другие люди, не занимающие официальных должностей. Второй вариант более вероятен", - констатировала Панина.

https://ria.ru/20201130/psaki-1586940491.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/psaki-1586954973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дженнифер псаки, госдума рф, елена панина, джо байден, сша, в мире