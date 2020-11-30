https://ria.ru/20201130/psaki-1586943745.html

В Кремле прокомментировали получение Псаки поста в Белом доме

В Кремле прокомментировали получение Псаки поста в Белом доме

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление, по предварительным данным, избранного президента США Джо Байдена о намерении назначить... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T13:07

2020-11-30T13:07

2020-11-30T13:07

выборы президента сша — 2020

дженнифер псаки

джо байден

дмитрий песков

сша

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление, по предварительным данным, избранного президента США Джо Байдена о намерении назначить на пост пресс-секретаря Джен Псаки, отметив, что человек на этом посту не формирует внешнюю политику, и этот вопрос - дело США, которое никакого отношения к Кремлю не имеет.Ранее штаб Байдена сообщил, что политик намерен назначить бывшую главу пресс-службы госдепа Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома. Как говорится в сообщении на сайте переходной команды, на ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, будут назначены только женщины.С точки зрения двусторонних российско-американских отношений, как напомнил Песков, "пресс-секретарь не формулирует внешнюю политику"."Внешнюю политику формулирует глава государства, по крайней мере, в нашей стране. И, конечно, многое зависит и от президента США", - добавил Песков.

https://ria.ru/20201130/psaki-1586940491.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дженнифер псаки, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире