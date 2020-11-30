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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201130/psaki-1586943745.html
В Кремле прокомментировали получение Псаки поста в Белом доме
В Кремле прокомментировали получение Псаки поста в Белом доме
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление, по предварительным данным, избранного президента США Джо Байдена о намерении назначить... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:07
2020-11-30T13:07
выборы президента сша — 2020
дженнифер псаки
джо байден
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление, по предварительным данным, избранного президента США Джо Байдена о намерении назначить на пост пресс-секретаря Джен Псаки, отметив, что человек на этом посту не формирует внешнюю политику, и этот вопрос - дело США, которое никакого отношения к Кремлю не имеет.Ранее штаб Байдена сообщил, что политик намерен назначить бывшую главу пресс-службы госдепа Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома. Как говорится в сообщении на сайте переходной команды, на ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, будут назначены только женщины.С точки зрения двусторонних российско-американских отношений, как напомнил Песков, "пресс-секретарь не формулирует внешнюю политику"."Внешнюю политику формулирует глава государства, по крайней мере, в нашей стране. И, конечно, многое зависит и от президента США", - добавил Песков.
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дженнифер псаки, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире

В Кремле прокомментировали получение Псаки поста в Белом доме

13:07 30.11.2020
 
© AP Photo / Charles DharapakОфициальный представитель госдепартамента США Дженнифер Псаки
Официальный представитель госдепартамента США Дженнифер Псаки - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© AP Photo / Charles Dharapak
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление, по предварительным данным, избранного президента США Джо Байдена о намерении назначить на пост пресс-секретаря Джен Псаки, отметив, что человек на этом посту не формирует внешнюю политику, и этот вопрос - дело США, которое никакого отношения к Кремлю не имеет.
Ранее штаб Байдена сообщил, что политик намерен назначить бывшую главу пресс-службы госдепа Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома. Как говорится в сообщении на сайте переходной команды, на ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, будут назначены только женщины.
"Во-первых, это выбор главы государства. После того, как будут подведены официальные итоги выборов и закончатся все юридические оспаривания. А так в целом это вопрос, скорее, внутренний, вопрос самого господина Байдена. Это к Кремлю не имеет никакого отношения", - ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают это решение и видят ли в нем позитивные моменты для российско-американских отношений.
С точки зрения двусторонних российско-американских отношений, как напомнил Песков, "пресс-секретарь не формулирует внешнюю политику".
"Внешнюю политику формулирует глава государства, по крайней мере, в нашей стране. И, конечно, многое зависит и от президента США", - добавил Песков.
Официальный представитель Государственного департамента США Дженнифер Псаки. 2014 год - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
Вчера, 12:57
Яркие высказывания Джен Псаки
 
Выборы президента США — 2020Дженнифер ПсакиДжо БайденДмитрий ПесковСШАВ мире
 
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