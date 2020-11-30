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Яркие высказывания Джен Псаки
Яркие высказывания Джен Псаки
В феврале 2014 года Джен Псаки признала, что Госдепартамент не располагает подтверждением незаинтересованных сторон сообщений якобы о "российском вторжении" в... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:57
2020-11-30T12:57
справки
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В феврале 2014 года Джен Псаки признала, что Госдепартамент не располагает подтверждением незаинтересованных сторон сообщений якобы о "российском вторжении" в Крым. Она сказала журналистам: "Сообщения из Крыма вызывают обеспокоенность. У меня нет независимых подтверждений этих сообщений, которыми я могла бы поделиться с вами". 20 мая 2014 года представитель Госдепартамента США Джен Псаки заявила о задержанных на Украине российских журналистах LifeNews: "они везли в багажнике своего автомобиля переносной зенитно-ракетный комплекс. Я не проверяла ваш багажник, но вряд ли бы я нашла там подобное. Это поднимает вопрос относительно этих людей - действительно ли они являются журналистами".Во время пресс-конференций Госдепартамента в заявлении о поставках российского газа Псаки сказала, что природный газ "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию".Комментируя фотографии донецкого ополченца, она утверждала: "На снимках мы видим, что эти люди, судя по внешним признакам, явно имеют отношение к России". Рассуждая о президенте США Бараке Обаме, она подчеркнула, что он "недостаточно ставит себе в заслугу то, что он совершил во всем мире".В июне 2014 года на своей странице в Twitter Псаки опровергла информацию о своем увольнении, добавив, что она "все еще остается здесь, как и сильная, демократическая Украина".На брифинге Псаки заявила: "Мы не признаем результаты референдума, который прошел в Донецке и Луганске. Были сообщения о выборных каруселях, заранее заполненных бюллетенях, о голосовании детей и голосовании за отсутствующих…". На вопрос журналиста о том, что такое "выборная карусель", она ответила: "Должна признаться, что я просто читаю этот текст. Я сама не знаю, что это. Я уточню у своих коллег, о чем идет речь".Псаки заявляла, что "если Белоруссия вторгнется на Украину, 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии".В июле 2014 года на регулярном брифинге внешнеполитического ведомства США Псаки появилась в одном сапоге. После брифинга Псаки призналась: "Хотела сочинить целую историю, но ничего хорошего не придумала".В ходе пресс-конференции, посвященной ситуации в Египте, Псаки попросили прокомментировать снятие обвинений с экс-президента Египта Хосни Мубарака, на что она ответила общими словами. После окончания брифинга, полагая, что микрофон выключен, Псаки сказала "Эта часть про Египет была нелепой".На брифинге 5 августа 2014 года представитель Госдепа Джен Псаки, посчитав Астраханскую область пограничной с Украиной, заявила, что "глубоко обеспокоена проведением Россией учений ВВС и ПВО в Астраханской области", назвала их "провокационными" и служащими лишь для эскалации напряженности на российско-украинской границе.Рассуждая о ситуации с военно-воздушными учениями российских войск Псаки подчеркнула: "Мы признаем необходимость в рутинных военных тренировках, но мы заметили рост числа подобных полетов в последние месяцы вблизи Северной Америки". "Любая подобная активность должна соответствовать международному законодательству, и необходимо принимать во внимание соображения других стран и безопасность других самолетов и судов", - сказала Псаки. На вопрос, считают ли США, что Россия нарушает какие-либо правила, она сказала, что не говорила ничего подобного. В ноябре 2014 года на замечание журналиста, что США позволяют себе резкие замечания о России в Twitter, Псаки ответила: "Я думаю, что есть значительная разница между тем, чтобы посылать сигнал единства в поддержку Украины – а мы этим занимаемся и гордимся этой кампанией – и личными и неверными нападками, которыми занималась российская пропаганда". "Я не думаю, что мы равны в этом. Таково мое мнение".19 декабря 2014 года Джен Псаки на вопрос журналиста о введении новых санкций против России "Барак Обама подпишет закон?" ответила: "Да, еще вчера".В январе 2015 года на регулярном брифинге журналисты попросили официального представителя Джен Псаки прокомментировать информацию о наличии на территории Украины военнослужащих. "На Украине нет военных из США или НАТО. В моем понимании эти слухи не являются правдой", — сказала она."Я думаю, что не удивлю вас тем, что наша озабоченность главным образом касается политических заключенных, которые по большей части удерживаются пророссийскими сепаратистами и русскими", — сказала представитель Госдепа в ответ на просьбу уточнить количество удерживаемых всеми сторонами конфликта пленных. В ответ на вопрос, относятся ли призывы Вашингтона к освобождению пленных также и к украинским властям, она пообещала уточнить, есть ли у США "обеспокоенность" в связи с удерживаемыми украинскими властями пленными. В феврале 2015 года на вопрос о государственном перевороте, произошедшем в Киеве в прошлом году, Псаки подчеркнула "…Я не собиралась вдаваться здесь в историю, но поскольку вы дали мне возможность – как вы знаете, бывший лидер Украины ушел по собственной воле".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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96
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РИА Новости
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5
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96
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60
справки

Яркие высказывания Джен Псаки

12:57 30.11.2020
 
© AFP 2020 / Nicholas KammОфициальный представитель Государственного департамента США Дженнифер Псаки. 2014 год
Официальный представитель Государственного департамента США Дженнифер Псаки. 2014 год - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© AFP 2020 / Nicholas Kamm
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В феврале 2014 года Джен Псаки признала, что Госдепартамент не располагает подтверждением незаинтересованных сторон сообщений якобы о "российском вторжении" в Крым. Она сказала журналистам: "Сообщения из Крыма вызывают обеспокоенность. У меня нет независимых подтверждений этих сообщений, которыми я могла бы поделиться с вами".
20 мая 2014 года представитель Госдепартамента США Джен Псаки заявила о задержанных на Украине российских журналистах LifeNews: "они везли в багажнике своего автомобиля переносной зенитно-ракетный комплекс. Я не проверяла ваш багажник, но вряд ли бы я нашла там подобное. Это поднимает вопрос относительно этих людей - действительно ли они являются журналистами".
Во время пресс-конференций Госдепартамента в заявлении о поставках российского газа Псаки сказала, что природный газ "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию".
Комментируя фотографии донецкого ополченца, она утверждала: "На снимках мы видим, что эти люди, судя по внешним признакам, явно имеют отношение к России".
Рассуждая о президенте США Бараке Обаме, она подчеркнула, что он "недостаточно ставит себе в заслугу то, что он совершил во всем мире".
В июне 2014 года на своей странице в Twitter Псаки опровергла информацию о своем увольнении, добавив, что она "все еще остается здесь, как и сильная, демократическая Украина".
На брифинге Псаки заявила: "Мы не признаем результаты референдума, который прошел в Донецке и Луганске. Были сообщения о выборных каруселях, заранее заполненных бюллетенях, о голосовании детей и голосовании за отсутствующих…". На вопрос журналиста о том, что такое "выборная карусель", она ответила: "Должна признаться, что я просто читаю этот текст. Я сама не знаю, что это. Я уточню у своих коллег, о чем идет речь".
Псаки заявляла, что "если Белоруссия вторгнется на Украину, 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии".
В июле 2014 года на регулярном брифинге внешнеполитического ведомства США Псаки появилась в одном сапоге. После брифинга Псаки призналась: "Хотела сочинить целую историю, но ничего хорошего не придумала".
В ходе пресс-конференции, посвященной ситуации в Египте, Псаки попросили прокомментировать снятие обвинений с экс-президента Египта Хосни Мубарака, на что она ответила общими словами. После окончания брифинга, полагая, что микрофон выключен, Псаки сказала "Эта часть про Египет была нелепой".
На брифинге 5 августа 2014 года представитель Госдепа Джен Псаки, посчитав Астраханскую область пограничной с Украиной, заявила, что "глубоко обеспокоена проведением Россией учений ВВС и ПВО в Астраханской области", назвала их "провокационными" и служащими лишь для эскалации напряженности на российско-украинской границе.
Рассуждая о ситуации с военно-воздушными учениями российских войск Псаки подчеркнула: "Мы признаем необходимость в рутинных военных тренировках, но мы заметили рост числа подобных полетов в последние месяцы вблизи Северной Америки". "Любая подобная активность должна соответствовать международному законодательству, и необходимо принимать во внимание соображения других стран и безопасность других самолетов и судов", - сказала Псаки. На вопрос, считают ли США, что Россия нарушает какие-либо правила, она сказала, что не говорила ничего подобного.
В ноябре 2014 года на замечание журналиста, что США позволяют себе резкие замечания о России в Twitter, Псаки ответила: "Я думаю, что есть значительная разница между тем, чтобы посылать сигнал единства в поддержку Украины – а мы этим занимаемся и гордимся этой кампанией – и личными и неверными нападками, которыми занималась российская пропаганда". "Я не думаю, что мы равны в этом. Таково мое мнение".
19 декабря 2014 года Джен Псаки на вопрос журналиста о введении новых санкций против России "Барак Обама подпишет закон?" ответила: "Да, еще вчера".
В январе 2015 года на регулярном брифинге журналисты попросили официального представителя Джен Псаки прокомментировать информацию о наличии на территории Украины военнослужащих. "На Украине нет военных из США или НАТО. В моем понимании эти слухи не являются правдой", — сказала она.
"Я думаю, что не удивлю вас тем, что наша озабоченность главным образом касается политических заключенных, которые по большей части удерживаются пророссийскими сепаратистами и русскими", — сказала представитель Госдепа в ответ на просьбу уточнить количество удерживаемых всеми сторонами конфликта пленных. В ответ на вопрос, относятся ли призывы Вашингтона к освобождению пленных также и к украинским властям, она пообещала уточнить, есть ли у США "обеспокоенность" в связи с удерживаемыми украинскими властями пленными.
В феврале 2015 года на вопрос о государственном перевороте, произошедшем в Киеве в прошлом году, Псаки подчеркнула "…Я не собиралась вдаваться здесь в историю, но поскольку вы дали мне возможность – как вы знаете, бывший лидер Украины ушел по собственной воле".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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