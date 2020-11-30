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Эксперт оценил желание Байдена сделать Псаки пресс-секретарем Белого дома
Эксперт оценил желание Байдена сделать Псаки пресс-секретарем Белого дома
Будущее назначение Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома выглядит логичным, для избранного, по предварительным данным, президента США Джо Байдена она является РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T10:51
2020-11-30T12:12
фонд карнеги
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сша
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Будущее назначение Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома выглядит логичным, для избранного, по предварительным данным, президента США Джо Байдена она является доверенным лицом, а ее прошлым ошибкам в выступлениях в США не придают значения, считает эксперт клуба "Валдай", руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.Ранее штаб Байдена сообщил, что политик намерен назначить бывшую главу пресс-службы госдепа Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома. Как говорится в сообщении, размещенном на сайте переходной команды, на ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, будут назначены только женщины.Аналитик напомнил, что Джен Псаки – из команды экс-президента Барака Обамы. "Она работала в Госдепе, в Белом доме, в исследовательской структуре Фонда Карнеги. Логично, что она сейчас возвращается в большую политику, это для нее серьезный вызов", - отметил Шариков.По его мнению, тем ошибкам, которые делала Псаки, когда возглавляла пресс-службу Госдепартамента, в США не придают значения. "Это мы их замечаем. Американцы, с которыми я общался, которые с ней знакомы, говорят, что она человек вполне компетентный. Конечно, у нее были проколы, но я не думаю, что в Америке это считается провальным, из-за чего может быть поставлен крест на карьере", - указал политолог.К тому же, по словам эксперта, у пресс-секретаря далеко не простая работа: у него не может быть собственного мнения, он должен представлять аргументацию по темам, с которыми может быть сам и не согласен, пресс-секретарь всегда на виду. "А американские журналисты не стесняются острые вопросы задавать", - обратил внимание аналитик.В том, что команда Белого дома по коммуникациям будет состоять из женщин, на взгляд Шарикова, "есть определенный смысл".
https://ria.ru/20201130/brifing-1586887774.html
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фонд карнеги, барак обама, джо байден, сша, в мире

Эксперт оценил желание Байдена сделать Псаки пресс-секретарем Белого дома

10:51 30.11.2020 (обновлено: 12:12 30.11.2020)
 
© AP Photo / Charles DharapakОфициальный представитель госдепартамента США Дженнифер Псаки
Официальный представитель госдепартамента США Дженнифер Псаки - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© AP Photo / Charles Dharapak
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Будущее назначение Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома выглядит логичным, для избранного, по предварительным данным, президента США Джо Байдена она является доверенным лицом, а ее прошлым ошибкам в выступлениях в США не придают значения, считает эксперт клуба "Валдай", руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.
Ранее штаб Байдена сообщил, что политик намерен назначить бывшую главу пресс-службы госдепа Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома. Как говорится в сообщении, размещенном на сайте переходной команды, на ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, будут назначены только женщины.
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"Байден набирает себе команду молодежи. Кроме Псаки в этой связи интересна еще личность Джейка Салливана, которого Байден обозначил как помощника по национальной безопасности. Кстати, должности как пресс-секретаря Белого дома - Псаки, так и Салливана не должны проходить процедуру утверждения в Сенате, поэтому можно сказать, что это некие доверенные лица, которых Байден приглашает и которых он уже фактически номинировал. Шансов, что их не назначат на эти должности, практически нет", - сказал эксперт РИА Новости.
Аналитик напомнил, что Джен Псаки – из команды экс-президента Барака Обамы. "Она работала в Госдепе, в Белом доме, в исследовательской структуре Фонда Карнеги. Логично, что она сейчас возвращается в большую политику, это для нее серьезный вызов", - отметил Шариков.
По его мнению, тем ошибкам, которые делала Псаки, когда возглавляла пресс-службу Госдепартамента, в США не придают значения. "Это мы их замечаем. Американцы, с которыми я общался, которые с ней знакомы, говорят, что она человек вполне компетентный. Конечно, у нее были проколы, но я не думаю, что в Америке это считается провальным, из-за чего может быть поставлен крест на карьере", - указал политолог.
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К тому же, по словам эксперта, у пресс-секретаря далеко не простая работа: у него не может быть собственного мнения, он должен представлять аргументацию по темам, с которыми может быть сам и не согласен, пресс-секретарь всегда на виду. "А американские журналисты не стесняются острые вопросы задавать", - обратил внимание аналитик.
В том, что команда Белого дома по коммуникациям будет состоять из женщин, на взгляд Шарикова, "есть определенный смысл".
"Учитывая, что, с одной стороны, Дональда Трампа называли таким женоненавистником. Кроме того, идеи феминизма в США мощные. Байден пытается на этом тоже сыграть", - пояснил эксперт.
 
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