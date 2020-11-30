https://ria.ru/20201130/psaki-1586915276.html

Эксперт оценил желание Байдена сделать Псаки пресс-секретарем Белого дома

Эксперт оценил желание Байдена сделать Псаки пресс-секретарем Белого дома

Будущее назначение Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома выглядит логичным, для избранного, по предварительным данным, президента США Джо Байдена она является РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T10:51

2020-11-30T10:51

2020-11-30T12:12

фонд карнеги

барак обама

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/101087/02/1010870206_0:14:2000:1139_1400x0_80_0_0_86a4f45c76ca06c2113abf66c56ce752.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Будущее назначение Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома выглядит логичным, для избранного, по предварительным данным, президента США Джо Байдена она является доверенным лицом, а ее прошлым ошибкам в выступлениях в США не придают значения, считает эксперт клуба "Валдай", руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.Ранее штаб Байдена сообщил, что политик намерен назначить бывшую главу пресс-службы госдепа Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома. Как говорится в сообщении, размещенном на сайте переходной команды, на ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, будут назначены только женщины.Аналитик напомнил, что Джен Псаки – из команды экс-президента Барака Обамы. "Она работала в Госдепе, в Белом доме, в исследовательской структуре Фонда Карнеги. Логично, что она сейчас возвращается в большую политику, это для нее серьезный вызов", - отметил Шариков.По его мнению, тем ошибкам, которые делала Псаки, когда возглавляла пресс-службу Госдепартамента, в США не придают значения. "Это мы их замечаем. Американцы, с которыми я общался, которые с ней знакомы, говорят, что она человек вполне компетентный. Конечно, у нее были проколы, но я не думаю, что в Америке это считается провальным, из-за чего может быть поставлен крест на карьере", - указал политолог.К тому же, по словам эксперта, у пресс-секретаря далеко не простая работа: у него не может быть собственного мнения, он должен представлять аргументацию по темам, с которыми может быть сам и не согласен, пресс-секретарь всегда на виду. "А американские журналисты не стесняются острые вопросы задавать", - обратил внимание аналитик.В том, что команда Белого дома по коммуникациям будет состоять из женщин, на взгляд Шарикова, "есть определенный смысл".

https://ria.ru/20201130/brifing-1586887774.html

https://ria.ru/20201125/bayden-1586185549.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд карнеги, барак обама, джо байден, сша, в мире