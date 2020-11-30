https://ria.ru/20201130/protest-1586931435.html

МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств на протестах в Минске

МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств на протестах в Минске

Пресс-служба МВД Белоруссии подтвердила, что во время пресечения насанкционированных протестных акций оппозиции в минувшее воскресенье в Минске и Минском районе РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:17

2020-11-30T12:17

2020-11-30T12:17

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Пресс-служба МВД Белоруссии подтвердила, что во время пресечения насанкционированных протестных акций оппозиции в минувшее воскресенье в Минске и Минском районе и задержании их активных участников применялись спецсредства.Согласно сообщению пресс-службы в Telegram-канале, в воскресенье в различных районах Минска сотрудники милиции неоднократно предупреждали группы протестующих о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях и соблюдении дорожной безопасности.В МВД добавили, что нарушение законодательства о массовых мероприятиях имело место и в Минском районе. "Правоохранители были вынуждены применить спецсредства: несколько предупредительных выстрелов в воздух светошумовыми патронами, слезоточивый газ", - отмечается в сообщении.В ведомстве пояснили, что правоохранители длительное время проводили с протестующими разъяснительную работу, призывали прекратить противоправные действия, однако неоднократные законные требования граждане продолжали игнорировать. Согласно сообщению, в частности, они становились в "сцепку", грубо выражались в адрес сотрудников органов внутренних дел, оказывали им активное сопротивление, кричали, пищали."По-прежнему для участия в протестах взрослые вовлекают подростков и используют своих малолетних детей как "живой щит", не задумываясь об их безопасности", - добавили в пресс-службе.Белорусская оппозиция традиционно проводит по воскресеньям акции протеста, в Минске - в формате шествия. В этот раз в Минске сторонники оппозиции собирались в различных районах города в колонны для проведения локальных шествий, силовики им мешали, проводя точечные задержания. По данным очевидцев в соцсетях и местных СМИ, силовики в том числе применяли спецсредства в Минске и его пригороде – слезоточивый газ и стреляли в воздух.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201129/protest-1586871073.html

https://ria.ru/20201128/tikhanovskaya-1586715372.html

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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире