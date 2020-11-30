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Комедия "Непосредственно Каха" третью неделю лидирует в прокате
Комедия "Непосредственно Каха" третью неделю лидирует в прокате
Комедийный фильм режиссера Виктора Шамирова "Непосредственно Каха" третью неделю подряд возглавляет прокат в России и СНГ со сборами в 45,5 миллиона рублей за... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T10:47
2020-11-30T10:47
культура
кино и сериалы
новости культуры
виктор шамиров (никита римашов)
сергей пускепалис
светлана ходченкова
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Комедийный фильм режиссера Виктора Шамирова "Непосредственно Каха" третью неделю подряд возглавляет прокат в России и СНГ со сборами в 45,5 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com.По сюжету фильма, два друга влюбляются в одну и ту же девушку и борются за ее сердце. Главные роли в комедии исполнили Артём Каракозян и Артем Калайджян. Премьера в России состоялась 12 ноября.На втором месте в рейтинге российская спортивная драма режиссера Эдуарда Бордукова "На острие", собравшая за выходные 34,8 миллиона рублей. В основе сюжета реальная история яркого противостояния саблисток Яны Егорян и Софьи Великой. Главные роли исполнили Светлана Ходченкова, Стася Милославская и Сергей Пускепалис.На третьем месте в рейтинге американская комедия Бена Фэлкоуна "Искусственный интеллект", собравшая за выходные 29,9 миллиона рублей, информирует портал.
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кино и сериалы, новости культуры, виктор шамиров (никита римашов), сергей пускепалис, светлана ходченкова

Комедия "Непосредственно Каха" третью неделю лидирует в прокате

10:47 30.11.2020
 
© Фильмы навсегда / START Studio (2020) Постер фильма "Непосредственно Каха!"
Постер фильма Непосредственно Каха! - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Фильмы навсегда / START Studio (2020)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Комедийный фильм режиссера Виктора Шамирова "Непосредственно Каха" третью неделю подряд возглавляет прокат в России и СНГ со сборами в 45,5 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com.
По сюжету фильма, два друга влюбляются в одну и ту же девушку и борются за ее сердце. Главные роли в комедии исполнили Артём Каракозян и Артем Калайджян. Премьера в России состоялась 12 ноября.
На втором месте в рейтинге российская спортивная драма режиссера Эдуарда Бордукова "На острие", собравшая за выходные 34,8 миллиона рублей. В основе сюжета реальная история яркого противостояния саблисток Яны Егорян и Софьи Великой. Главные роли исполнили Светлана Ходченкова, Стася Милославская и Сергей Пускепалис.
На третьем месте в рейтинге американская комедия Бена Фэлкоуна "Искусственный интеллект", собравшая за выходные 29,9 миллиона рублей, информирует портал.
Кадр со съемок фильма На острие - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 08:00Культура
Анджелина Джоли, Марго Робби и Светлана Ходченкова — в лучшем кино недели
 
КультураКино и сериалыНовости культурыВиктор Шамиров (Никита Римашов)Сергей ПускепалисСветлана Ходченкова
 
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