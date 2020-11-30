https://ria.ru/20201130/prokat-1586914158.html
Комедия "Непосредственно Каха" третью неделю лидирует в прокате
Комедия "Непосредственно Каха" третью неделю лидирует в прокате
Комедийный фильм режиссера Виктора Шамирова "Непосредственно Каха" третью неделю подряд возглавляет прокат в России и СНГ со сборами в 45,5 миллиона рублей за... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T10:47
2020-11-30T10:47
2020-11-30T10:47
культура
кино и сериалы
новости культуры
виктор шамиров (никита римашов)
сергей пускепалис
светлана ходченкова
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Комедийный фильм режиссера Виктора Шамирова "Непосредственно Каха" третью неделю подряд возглавляет прокат в России и СНГ со сборами в 45,5 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com.По сюжету фильма, два друга влюбляются в одну и ту же девушку и борются за ее сердце. Главные роли в комедии исполнили Артём Каракозян и Артем Калайджян. Премьера в России состоялась 12 ноября.На втором месте в рейтинге российская спортивная драма режиссера Эдуарда Бордукова "На острие", собравшая за выходные 34,8 миллиона рублей. В основе сюжета реальная история яркого противостояния саблисток Яны Егорян и Софьи Великой. Главные роли исполнили Светлана Ходченкова, Стася Милославская и Сергей Пускепалис.На третьем месте в рейтинге американская комедия Бена Фэлкоуна "Искусственный интеллект", собравшая за выходные 29,9 миллиона рублей, информирует портал.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, виктор шамиров (никита римашов), сергей пускепалис, светлана ходченкова
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Комедийный фильм режиссера Виктора Шамирова "Непосредственно Каха" третью неделю подряд возглавляет прокат в России и СНГ со сборами в 45,5 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщает
портал kinobusiness.com.
По сюжету фильма, два друга влюбляются в одну и ту же девушку и борются за ее сердце. Главные роли в комедии исполнили Артём Каракозян и Артем Калайджян. Премьера в России состоялась 12 ноября.
На втором месте в рейтинге российская спортивная драма режиссера Эдуарда Бордукова "На острие", собравшая за выходные 34,8 миллиона рублей. В основе сюжета реальная история яркого противостояния саблисток Яны Егорян и Софьи Великой. Главные роли исполнили Светлана Ходченкова, Стася Милославская и Сергей Пускепалис.
На третьем месте в рейтинге американская комедия Бена Фэлкоуна "Искусственный интеллект", собравшая за выходные 29,9 миллиона рублей, информирует портал.