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СМИ: причастным к избиению продюсера в Париже предъявили обвинения
СМИ: причастным к избиению продюсера в Париже предъявили обвинения
Четырем полицейским, причастным к избиению чернокожего продюсера в Париже, предъявили обвинения, двух из них арестовали, сообщает газета Parisien. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T08:28
2020-11-30T08:28
беспорядки в париже
эммануэль макрон
франция
париж
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Четырем полицейским, причастным к избиению чернокожего продюсера в Париже, предъявили обвинения, двух из них арестовали, сообщает газета Parisien.Ранее прокуратура Парижа потребовала поместить под предварительное заключение трех полицейских, причастных к избиению продюсера. Четвертого сторона обвинения потребовала оставить под судебным контролем.По данным газеты, двух полицейских, в том числе бригадира поместили в место предварительного заключения, а в отношении третьего и четвертого власти применили меру пресечения "судебный контроль", почти аналогичную подписке о невыезде.Трех полицейских обвинили в "умышленном насилии со стороны представителя государственной власти" и в "подделывании документа государственного органа". Этим меры были приняты в соответствии с требованиями прокуратуры Парижа.Четвертому полицейскому, которого подозревают в кидании шашки со слезоточивым газом в студию продюсера, предъявили обвинения несколько раньше в воскресенье. Его обвинили в "умышленном нанесении вреда" продюсеру и другим людям, которые находились в студии. Суд закончился примерно в 4:30 (6:30 мск).Инцидент произошел 21 ноября, когда чернокожий продюсер по имени Мишель Зеклер прогуливался в 17-м округе Парижа без маски в нарушение санитарного протокола, введенного на фоне эпидемии коронавируса. Увидев полицейских, мужчина решил спрятаться в своей студии, чтобы не получить штраф за отсутствие маски. Полицейские вышли из автомобиля, поскольку посчитали "нервным" поведение мужчины, и последовали за ним. По словам продюсера, полицейские принялись избивать и всячески оскорблять его в студии, в том числе употребляя выражения расистского характера. Избиение мужчины было зафиксировано камерой видеонаблюдения в студии, затем кадры попали в СМИ.Президент Франции Эммануэль Макрон осудил произошедший инцидент, назвав его недопустимым. Он потребовал от правительства выработать предложения для того, чтобы восстановить доверие граждан к сотрудникам правоохранительных органов и чтобы более эффективно бороться со всеми формами дискриминации.
https://ria.ru/20201120/parizh-1585379121.html
https://ria.ru/20201129/makron-1586830290.html
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беспорядки в париже, эммануэль макрон, франция, париж, в мире

СМИ: причастным к избиению продюсера в Париже предъявили обвинения

08:28 30.11.2020
 
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкПолицейские во время уличных беспорядков в Париже
Полицейские во время уличных беспорядков в Париже - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Четырем полицейским, причастным к избиению чернокожего продюсера в Париже, предъявили обвинения, двух из них арестовали, сообщает газета Parisien.
Ранее прокуратура Парижа потребовала поместить под предварительное заключение трех полицейских, причастных к избиению продюсера. Четвертого сторона обвинения потребовала оставить под судебным контролем.
По данным газеты, двух полицейских, в том числе бригадира поместили в место предварительного заключения, а в отношении третьего и четвертого власти применили меру пресечения "судебный контроль", почти аналогичную подписке о невыезде.
Трех полицейских обвинили в "умышленном насилии со стороны представителя государственной власти" и в "подделывании документа государственного органа". Этим меры были приняты в соответствии с требованиями прокуратуры Парижа.
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Четвертому полицейскому, которого подозревают в кидании шашки со слезоточивым газом в студию продюсера, предъявили обвинения несколько раньше в воскресенье. Его обвинили в "умышленном нанесении вреда" продюсеру и другим людям, которые находились в студии. Суд закончился примерно в 4:30 (6:30 мск).
Инцидент произошел 21 ноября, когда чернокожий продюсер по имени Мишель Зеклер прогуливался в 17-м округе Парижа без маски в нарушение санитарного протокола, введенного на фоне эпидемии коронавируса. Увидев полицейских, мужчина решил спрятаться в своей студии, чтобы не получить штраф за отсутствие маски. Полицейские вышли из автомобиля, поскольку посчитали "нервным" поведение мужчины, и последовали за ним. По словам продюсера, полицейские принялись избивать и всячески оскорблять его в студии, в том числе употребляя выражения расистского характера. Избиение мужчины было зафиксировано камерой видеонаблюдения в студии, затем кадры попали в СМИ.
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил произошедший инцидент, назвав его недопустимым. Он потребовал от правительства выработать предложения для того, чтобы восстановить доверие граждан к сотрудникам правоохранительных органов и чтобы более эффективно бороться со всеми формами дискриминации.
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