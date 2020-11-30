https://ria.ru/20201130/prodyusser-1586895701.html

СМИ: причастным к избиению продюсера в Париже предъявили обвинения

СМИ: причастным к избиению продюсера в Париже предъявили обвинения

Четырем полицейским, причастным к избиению чернокожего продюсера в Париже, предъявили обвинения, двух из них арестовали, сообщает газета Parisien. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T08:28

2020-11-30T08:28

2020-11-30T08:28

беспорядки в париже

эммануэль макрон

франция

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Четырем полицейским, причастным к избиению чернокожего продюсера в Париже, предъявили обвинения, двух из них арестовали, сообщает газета Parisien.Ранее прокуратура Парижа потребовала поместить под предварительное заключение трех полицейских, причастных к избиению продюсера. Четвертого сторона обвинения потребовала оставить под судебным контролем.По данным газеты, двух полицейских, в том числе бригадира поместили в место предварительного заключения, а в отношении третьего и четвертого власти применили меру пресечения "судебный контроль", почти аналогичную подписке о невыезде.Трех полицейских обвинили в "умышленном насилии со стороны представителя государственной власти" и в "подделывании документа государственного органа". Этим меры были приняты в соответствии с требованиями прокуратуры Парижа.Четвертому полицейскому, которого подозревают в кидании шашки со слезоточивым газом в студию продюсера, предъявили обвинения несколько раньше в воскресенье. Его обвинили в "умышленном нанесении вреда" продюсеру и другим людям, которые находились в студии. Суд закончился примерно в 4:30 (6:30 мск).Инцидент произошел 21 ноября, когда чернокожий продюсер по имени Мишель Зеклер прогуливался в 17-м округе Парижа без маски в нарушение санитарного протокола, введенного на фоне эпидемии коронавируса. Увидев полицейских, мужчина решил спрятаться в своей студии, чтобы не получить штраф за отсутствие маски. Полицейские вышли из автомобиля, поскольку посчитали "нервным" поведение мужчины, и последовали за ним. По словам продюсера, полицейские принялись избивать и всячески оскорблять его в студии, в том числе употребляя выражения расистского характера. Избиение мужчины было зафиксировано камерой видеонаблюдения в студии, затем кадры попали в СМИ.Президент Франции Эммануэль Макрон осудил произошедший инцидент, назвав его недопустимым. Он потребовал от правительства выработать предложения для того, чтобы восстановить доверие граждан к сотрудникам правоохранительных органов и чтобы более эффективно бороться со всеми формами дискриминации.

https://ria.ru/20201120/parizh-1585379121.html

https://ria.ru/20201129/makron-1586830290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в париже, эммануэль макрон, франция, париж, в мире