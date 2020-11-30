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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201130/privivka-1586947807.html
Эксперт рассказал, нужно ли прививаться пациентам с антителами к COVID-19
Эксперт рассказал, нужно ли прививаться пациентам с антителами к COVID-19
Делать прививку от коронавируса тем, кто переболел COVID-19 и имеет антитела, не имеет смысла, заявил один из организаторов клинических испытаний вакцины... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:19
2020-11-30T13:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Делать прививку от коронавируса тем, кто переболел COVID-19 и имеет антитела, не имеет смысла, заявил один из организаторов клинических испытаний вакцины "Спутник V", директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов.Он отметил, что более серьезная реакция иммунного ответа появляется у тех, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме.
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коронавирус covid-19, общество

Эксперт рассказал, нужно ли прививаться пациентам с антителами к COVID-19

13:19 30.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавируса "Спутник V" доставлена в Венгрию для клинических исследований
Российская вакцина от коронавируса Спутник V доставлена в Венгрию для клинических исследований - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Делать прививку от коронавируса тем, кто переболел COVID-19 и имеет антитела, не имеет смысла, заявил один из организаторов клинических испытаний вакцины "Спутник V", директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов.
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
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"Смысла на текущий момент делать повторную вакцинацию никакого нет, если вы уже переболели, у вас есть антитела", - сказал Тарасов в прямом эфире на портале стопкоронавирус.рф.

Он отметил, что более серьезная реакция иммунного ответа появляется у тех, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме.
 
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