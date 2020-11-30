Синоптики не ожидают нового ледяного дождя в Приморье в ближайшее время
08:44 30.11.2020 (обновлено: 08:38 01.12.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Приморского краяНаледь на громкоговорителях системы оповещения на мосту на остров Русский во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - РИА Новости. Нового ледяного дождя в Приморье, где ранее прошел мощный снежный циклон, в первой декаде декабря не ожидается, сообщил глава Примгидромета Борис Кубай.
Снежный циклон накрыл Приморье 18-20 ноября, во Владивостоке прошел ледяной дождь. Машины, деревья, дороги и провода ЛЭП сковало льдом. Ванты моста на остров Русский и Золотого моста обледенели, первый до сих пор закрыт из-за опасности падения льда. Множество жителей края остались без света, тепла и воды. В Приморье ввели режим ЧС. Во Владивостоке до сих пор идет устранение последствий циклона.
Ряд местных СМИ со ссылкой на один из погодных сайтов сообщил о новой угрозе ледяного дождя во Владивостоке не 7 декабря.
"Сегодня можно сказать, что в первой декаде декабря вероятность повторения стихии практически равна нулю. Весь указанный период погода в Приморье будет носить достаточно устойчивый антициклонический характер... Условий для очередного замерзающего дождя, по крайней мере в первой декаде декабря, не будет, как, впрочем, не будет термодинамических условий для зарождения и развития над Желтым морем активного южного циклона", - сказал Кубай, чьи слова приводятся на сайте Примпогоды.
Синоптик отметил, что ночью в Приморье будет морозно, на севере до -25...-30 градусов. Там возможен небольшой снег. На побережье дневная температура будет колебаться от небольшого минуса до небольшого плюса.