Эксперт назвал заявление Санду по Приднестровью антироссийским демаршем
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкИзбранный президент Молдавии Майя Санду перед началом пресс-конференции в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Заявление избранного президента Молдавии Майи Санду по Приднестровью - это антироссийский демарш, абсолютно неприемлемо, чтобы в регионе появились миротворцы из стран НАТО, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Санду в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.
"На размещение российских миротворцев в Приднестровье есть соответствующий мандат, и не от Майи Санду зависит, чтобы этот мандат был аннулирован. Во-вторых, это заявление носит неконструктивный характер, оно показывает прозападный вектор нового президента и ее желание запустить в регион миротворцев из стран НАТО, что абсолютно неприемлемо, неконструктивно и не может быть реализовано", - сказал Коротченко.
Заявление Санду он оценил как "антироссийский внешнеполитический демарш" и подчеркнул, что вопрос о размещении миротворцев в Приднестровье не решается исключительно президентом Молдавии. Эксперт выразил уверенность, что российские миротворцы продолжат выполнять свои обязанности в ПМР, где "находятся крупнейшие оружейные склады в регионе".
"Присутствие российских миротворцев - это элемент стабильности, предсказуемости и невозможности того, что это оружие, боеприпасы, будут разграблены и попадут в широкий оборот на черный оружейный рынок", - добавил Коротченко.