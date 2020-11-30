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Эксперт назвал заявление Санду по Приднестровью антироссийским демаршем
Эксперт назвал заявление Санду по Приднестровью антироссийским демаршем
Заявление избранного президента Молдавии Майи Санду по Приднестровью - это антироссийский демарш, абсолютно неприемлемо, чтобы в регионе появились миротворцы из РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:26
2020-11-30T14:26
майя санду
обсе
игорь коротченко
нато
молдавия
в мире
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Заявление избранного президента Молдавии Майи Санду по Приднестровью - это антироссийский демарш, абсолютно неприемлемо, чтобы в регионе появились миротворцы из стран НАТО, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Санду в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.Заявление Санду он оценил как "антироссийский внешнеполитический демарш" и подчеркнул, что вопрос о размещении миротворцев в Приднестровье не решается исключительно президентом Молдавии. Эксперт выразил уверенность, что российские миротворцы продолжат выполнять свои обязанности в ПМР, где "находятся крупнейшие оружейные склады в регионе"."Присутствие российских миротворцев - это элемент стабильности, предсказуемости и невозможности того, что это оружие, боеприпасы, будут разграблены и попадут в широкий оборот на черный оружейный рынок", - добавил Коротченко.
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майя санду, обсе, игорь коротченко, нато, молдавия, в мире

Эксперт назвал заявление Санду по Приднестровью антироссийским демаршем

14:26 30.11.2020
 
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкИзбранный президент Молдавии Майя Санду перед началом пресс-конференции в Кишиневе
Избранный президент Молдавии Майя Санду перед началом пресс-конференции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Sputnik / Михай Карауш
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Заявление избранного президента Молдавии Майи Санду по Приднестровью - это антироссийский демарш, абсолютно неприемлемо, чтобы в регионе появились миротворцы из стран НАТО, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Санду в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.

"На размещение российских миротворцев в Приднестровье есть соответствующий мандат, и не от Майи Санду зависит, чтобы этот мандат был аннулирован. Во-вторых, это заявление носит неконструктивный характер, оно показывает прозападный вектор нового президента и ее желание запустить в регион миротворцев из стран НАТО, что абсолютно неприемлемо, неконструктивно и не может быть реализовано", - сказал Коротченко.

Заявление Санду он оценил как "антироссийский внешнеполитический демарш" и подчеркнул, что вопрос о размещении миротворцев в Приднестровье не решается исключительно президентом Молдавии. Эксперт выразил уверенность, что российские миротворцы продолжат выполнять свои обязанности в ПМР, где "находятся крупнейшие оружейные склады в регионе".
"Присутствие российских миротворцев - это элемент стабильности, предсказуемости и невозможности того, что это оружие, боеприпасы, будут разграблены и попадут в широкий оборот на черный оружейный рынок", - добавил Коротченко.
Кандидат в президенты, экс-премьер, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
Вчера, 13:57
Санду заявила, что между Приднестровьем и Карабахом нет ничего общего
 
Майя СандуОБСЕИгорь КоротченкоНАТОМолдавияВ мире
 
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