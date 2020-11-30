https://ria.ru/20201130/pridnestrove-1586965896.html

Эксперт назвал заявление Санду по Приднестровью антироссийским демаршем

Эксперт назвал заявление Санду по Приднестровью антироссийским демаршем

Заявление избранного президента Молдавии Майи Санду по Приднестровью - это антироссийский демарш, абсолютно неприемлемо, чтобы в регионе появились миротворцы из РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:26

2020-11-30T14:26

2020-11-30T14:26

майя санду

обсе

игорь коротченко

нато

молдавия

в мире

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Заявление избранного президента Молдавии Майи Санду по Приднестровью - это антироссийский демарш, абсолютно неприемлемо, чтобы в регионе появились миротворцы из стран НАТО, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Санду в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.Заявление Санду он оценил как "антироссийский внешнеполитический демарш" и подчеркнул, что вопрос о размещении миротворцев в Приднестровье не решается исключительно президентом Молдавии. Эксперт выразил уверенность, что российские миротворцы продолжат выполнять свои обязанности в ПМР, где "находятся крупнейшие оружейные склады в регионе"."Присутствие российских миротворцев - это элемент стабильности, предсказуемости и невозможности того, что это оружие, боеприпасы, будут разграблены и попадут в широкий оборот на черный оружейный рынок", - добавил Коротченко.

https://ria.ru/20201130/sandu-1586958524.html

молдавия

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майя санду, обсе, игорь коротченко, нато, молдавия, в мире