https://ria.ru/20201130/preparat-1586929017.html

РФПИ и "Химрар" удвоили производство препарата от COVID-19 "Авифавир"

РФПИ и "Химрар" удвоили производство препарата от COVID-19 "Авифавир"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая группа "Химрар" в ноябре вдвое увеличили производство "Авифавира", препарата для лечения... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:04

2020-11-30T12:04

2020-11-30T12:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

экономика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая группа "Химрар" в ноябре вдвое увеличили производство "Авифавира", препарата для лечения коронавирусной инфекции - до 200 тысяч упаковок в месяц, а к началу 2021 года, после подключения двух новых производственных площадок, объем выпуска может вырасти еще в два раза, говорится в сообщении РФПИ."Благодаря состоявшемуся в ноябре переводу производственных подразделений ГК "Химрар" на полную мощность и круглосуточный режим работы удалось обеспечить двукратный рост объема производства до уровня 200 тысяч упаковок в месяц", - говорится в сообщении.Помимо этого, был проведен аудит для осуществления трансфера технологии производства "Авифавира" на площадки российских партнеров, и 25 ноября в Минздрав РФ были поданы заявки на включение в регистрационное удостоверение еще двух контрактных производственных площадок партнеров для масштабирования производства."Таким образом, при получении разрешения Минздрава России на дополнительные площадки, уже к началу 2021 года количество выпускаемого препарата может быть увеличено до 400 тысяч упаковок в месяц и более, что позволит обеспечить "Авифавиром" все медицинские учреждения РФ, а в дальнейшем и зарубежных партнеров", - добавляется в релизе."Мы видим растущий спрос на "Авифавир", в том числе, в связи с началом его применения для амбулаторного лечения. По назначению врача препарат доступен бесплатно в рамках государственной программы по борьбе с коронавирусом. Совместно с партнерами мы принимаем все возможные меры для увеличения объемов производства и поставок "Авифавира" в регионы при полном контроле за его качеством", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в релизе."Авифавир", в работе над которым принимал участие РФПИ, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В начале ноября было получено разрешение на амбулаторное применение "Авифавира".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200923/avifavir-1577668686.html

https://ria.ru/20200716/1574437064.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, экономика