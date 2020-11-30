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РФПИ и "Химрар" удвоили производство препарата от COVID-19 "Авифавир"
РФПИ и "Химрар" удвоили производство препарата от COVID-19 "Авифавир"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая группа "Химрар" в ноябре вдвое увеличили производство "Авифавира", препарата для лечения... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:04
2020-11-30T12:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
экономика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая группа "Химрар" в ноябре вдвое увеличили производство "Авифавира", препарата для лечения коронавирусной инфекции - до 200 тысяч упаковок в месяц, а к началу 2021 года, после подключения двух новых производственных площадок, объем выпуска может вырасти еще в два раза, говорится в сообщении РФПИ."Благодаря состоявшемуся в ноябре переводу производственных подразделений ГК "Химрар" на полную мощность и круглосуточный режим работы удалось обеспечить двукратный рост объема производства до уровня 200 тысяч упаковок в месяц", - говорится в сообщении.Помимо этого, был проведен аудит для осуществления трансфера технологии производства "Авифавира" на площадки российских партнеров, и 25 ноября в Минздрав РФ были поданы заявки на включение в регистрационное удостоверение еще двух контрактных производственных площадок партнеров для масштабирования производства."Таким образом, при получении разрешения Минздрава России на дополнительные площадки, уже к началу 2021 года количество выпускаемого препарата может быть увеличено до 400 тысяч упаковок в месяц и более, что позволит обеспечить "Авифавиром" все медицинские учреждения РФ, а в дальнейшем и зарубежных партнеров", - добавляется в релизе."Мы видим растущий спрос на "Авифавир", в том числе, в связи с началом его применения для амбулаторного лечения. По назначению врача препарат доступен бесплатно в рамках государственной программы по борьбе с коронавирусом. Совместно с партнерами мы принимаем все возможные меры для увеличения объемов производства и поставок "Авифавира" в регионы при полном контроле за его качеством", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в релизе."Авифавир", в работе над которым принимал участие РФПИ, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В начале ноября было получено разрешение на амбулаторное применение "Авифавира".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, экономика

РФПИ и "Химрар" удвоили производство препарата от COVID-19 "Авифавир"

12:04 30.11.2020
 
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая группа "Химрар" в ноябре вдвое увеличили производство "Авифавира", препарата для лечения коронавирусной инфекции - до 200 тысяч упаковок в месяц, а к началу 2021 года, после подключения двух новых производственных площадок, объем выпуска может вырасти еще в два раза, говорится в сообщении РФПИ.
"Благодаря состоявшемуся в ноябре переводу производственных подразделений ГК "Химрар" на полную мощность и круглосуточный режим работы удалось обеспечить двукратный рост объема производства до уровня 200 тысяч упаковок в месяц", - говорится в сообщении.
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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Помимо этого, был проведен аудит для осуществления трансфера технологии производства "Авифавира" на площадки российских партнеров, и 25 ноября в Минздрав РФ были поданы заявки на включение в регистрационное удостоверение еще двух контрактных производственных площадок партнеров для масштабирования производства.
"Таким образом, при получении разрешения Минздрава России на дополнительные площадки, уже к началу 2021 года количество выпускаемого препарата может быть увеличено до 400 тысяч упаковок в месяц и более, что позволит обеспечить "Авифавиром" все медицинские учреждения РФ, а в дальнейшем и зарубежных партнеров", - добавляется в релизе.
"Мы видим растущий спрос на "Авифавир", в том числе, в связи с началом его применения для амбулаторного лечения. По назначению врача препарат доступен бесплатно в рамках государственной программы по борьбе с коронавирусом. Совместно с партнерами мы принимаем все возможные меры для увеличения объемов производства и поставок "Авифавира" в регионы при полном контроле за его качеством", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в релизе.
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"Авифавир", в работе над которым принимал участие РФПИ, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В начале ноября было получено разрешение на амбулаторное применение "Авифавира".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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