https://ria.ru/20201130/pravitelstvo-1587036673.html

Пензенский губернатор представил новый состав правительства региона

Пензенский губернатор представил новый состав правительства региона

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, в сентябре вступивший в должность на второй пятилетний срок, в понедельник представил новый состав правительства... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T19:28

2020-11-30T19:28

2020-11-30T19:28

пензенская область

россия

иван белозерцев

пензенская область

политика

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ПЕНЗА, 30 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, в сентябре вступивший в должность на второй пятилетний срок, в понедельник представил новый состав правительства региона, многие члены которого работали в прежнем кабинете министров.В день вступления Белозерцева в должность губернатора 21 сентября правительство сложило полномочия, продолжив временно исполнять их до формирования нового состава кабмина. Законодательное собрание региона 3 ноября единогласно поддержало предложение губернатора переназначить на пост председателя правительства Николая Симонова, который возглавляет его с ноября 2015 года. Согласно уставу области, остальных членов правительства глава региона назначает сам без согласования с парламентом.По словам губернатора, правительством области продолжит руководить Симонов, которому поручено, помимо общих задач развития региона, уделить особое внимание минимизации последствий пандемии в экономике, созданию новых рабочих мест, особенно в сельской местности, легализации теневой занятости, поддержке промышленности, малого и среднего бизнеса.Также сохранили за собой посты вице-губернатор - руководитель аппарата Лариса Рябихина, первый зампред правительства Виктор Кувайцев, зампреды кабмина Валерий Беспалов и Денис Бубнов.Уточняется, что зампред прежнего правительства, который курировал внутреннюю политику, Василий Трохин переходит на новую работу, а кандидатура на этот пост проходит согласование. Также покидают правительство прежние начальники управления ЗАГС Лариса Кривозубова и управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Николай Сармин.

https://ria.ru/20201119/dorogi-1585423952.html

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россия, иван белозерцев, пензенская область, политика