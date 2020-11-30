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Пензенский губернатор представил новый состав правительства региона
Пензенский губернатор представил новый состав правительства региона
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, в сентябре вступивший в должность на второй пятилетний срок, в понедельник представил новый состав правительства... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T19:28
2020-11-30T19:28
2020-11-30T19:28
пензенская область
россия
иван белозерцев
пензенская область
политика
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ПЕНЗА, 30 ноя - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, в сентябре вступивший в должность на второй пятилетний срок, в понедельник представил новый состав правительства региона, многие члены которого работали в прежнем кабинете министров.В день вступления Белозерцева в должность губернатора 21 сентября правительство сложило полномочия, продолжив временно исполнять их до формирования нового состава кабмина. Законодательное собрание региона 3 ноября единогласно поддержало предложение губернатора переназначить на пост председателя правительства Николая Симонова, который возглавляет его с ноября 2015 года. Согласно уставу области, остальных членов правительства глава региона назначает сам без согласования с парламентом.По словам губернатора, правительством области продолжит руководить Симонов, которому поручено, помимо общих задач развития региона, уделить особое внимание минимизации последствий пандемии в экономике, созданию новых рабочих мест, особенно в сельской местности, легализации теневой занятости, поддержке промышленности, малого и среднего бизнеса.Также сохранили за собой посты вице-губернатор - руководитель аппарата Лариса Рябихина, первый зампред правительства Виктор Кувайцев, зампреды кабмина Валерий Беспалов и Денис Бубнов.Уточняется, что зампред прежнего правительства, который курировал внутреннюю политику, Василий Трохин переходит на новую работу, а кандидатура на этот пост проходит согласование. Также покидают правительство прежние начальники управления ЗАГС Лариса Кривозубова и управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Николай Сармин.
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россия, иван белозерцев, пензенская область, политика
ПЕНЗА, 30 ноя - РИА Новости.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
, в сентябре вступивший в должность на второй пятилетний срок, в понедельник представил новый состав правительства региона, многие члены которого работали в прежнем кабинете министров.
В день вступления Белозерцева в должность губернатора 21 сентября правительство сложило полномочия, продолжив временно исполнять их до формирования нового состава кабмина. Законодательное собрание региона 3 ноября единогласно поддержало предложение губернатора переназначить на пост председателя правительства Николая Симонова, который возглавляет его с ноября 2015 года. Согласно уставу области, остальных членов правительства глава региона назначает сам без согласования с парламентом.
"В июне этого года… глава государства в целом дал положительную оценку достижениям Пензенской области, обозначил задачи и ориентиры, над которыми надо работать, проблемные вопросы. Президент России особо подчеркнул, что любые достижения - это результат коллективной работы правительства региона и каждого, кто трудится сегодня на благо нашего родного края. В этой связи я принял решение сохранить основной состав правительства, в целом доказавший свою эффективность. Рокировки ради рокировок нам не нужны, поскольку не несут результата", - цитирует Белозерцева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, правительством области продолжит руководить Симонов, которому поручено, помимо общих задач развития региона, уделить особое внимание минимизации последствий пандемии в экономике, созданию новых рабочих мест, особенно в сельской местности, легализации теневой занятости, поддержке промышленности, малого и среднего бизнеса.
Также сохранили за собой посты вице-губернатор - руководитель аппарата Лариса Рябихина, первый зампред правительства Виктор Кувайцев, зампреды кабмина Валерий Беспалов и Денис Бубнов.
"В связи с тем, что функционал в сфере здравоохранения в период пандемии значительно возрос, принято решение о возвращении профильной должности заместителя председателя правительства. В сложившихся условиях зампред, курирующий медицину, будет заниматься только сферой здравоохранения. На эту должность назначен Вячеслав Владимирович Космачев, прежде возглавлявший областную больницу имени Бурденко. Министр здравоохранения Пензенской области Александр Викторович Никишин сохраняет свой пост", - говорится в сообщении.
Уточняется, что зампред прежнего правительства, который курировал внутреннюю политику, Василий Трохин переходит на новую работу, а кандидатура на этот пост проходит согласование. Также покидают правительство прежние начальники управления ЗАГС Лариса Кривозубова и управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Николай Сармин.